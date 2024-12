В рамках бесплатной версии, игрокам предоставляется возможность опробовать новый класс Spiritborn из недавнего расширения Vessel of Hatred, но последнее расширение не включено.

Компания Blizzard Entertainment предоставляет бесплатную возможность играть в Diablo 4 до нового года на всех доступных платформах. Эта акция направлена на привлечение большего количества игроков, особенно учитывая растущую популярность игры Path of Exile 2. Path of Exile и Diablo всегда были сравниваемыми проектами, и Path of Exile 2 не исключение. Однако, если Path of Exile 2 не подходит, или если вы хотите чего-то нового, Diablo 4 уже доступна для бесплатной игры. В этот раз, пробная версия Diablo 4 не только включает базовую кампанию, но и новый класс Spiritborn из недавнего расширения Vessel of Hatred. Вы не сможете играть в последнее расширение, но сможете опробовать новый класс и решить, нравится ли он вам.

Пробная версия Diablo 4 доступна на ПК через battle.net, PlayStation и Xbox. Вы можете играть в нее бесплатно до 3 января 2025 года. Blizzard Entertainment надеется, что эта акция поможет увеличить количество игроков и поддерживать интерес к Diablo 4.