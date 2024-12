Разработчики The Witcher IV, компания CD Projekt RED, заявили, что игра будет примерно такого же размера, как предыдущая часть Wild Hunt.

Компания CD Projekt RED подтвердила, что The Witcher IV будет примерно такого же размера, как предыдущая игра серии - The Witcher III: Wild Hunt. Они придерживаются принципа, что качество геймплея важнее количества контента. Гейм-директор Себастьян Калемба поделился этой информацией в интервью для YouTube-канала Skill Up после премьеры трейлера The Witcher IV на The Game Awards 2024.

Калемба отметил, что при разработке предыдущей игры The Witcher 3 и ее дополнений, студия преуспела в создании огромного мира с богатым сюжетом и множеством квестов. Однако, ожидаемое время прохождения дополнений Hearts of Stone и Blood and Wine существенно превысило предварительные оценки. Поэтому разработчики The Witcher IV учитывают этот опыт и стремятся создать игру, которая предложит игрокам не только большой объем контента, но и захватывающий геймплей. По словам Калемба, они не хотят ограничиваться лишь числами, такими как размер карты или количество квестов.