Компания CD Projekt RED подтвердила, что The Witcher IV будет примерно такого же размера, как предыдущая игра серии - The Witcher III: Wild Hunt. Они придерживаются принципа, что качество геймплея важнее количества контента. Гейм-директор Себастьян Калемба поделился этой информацией в интервью для YouTube-канала Skill Up после премьеры трейлера The Witcher IV на The Game Awards 2024.
Калемба отметил, что при разработке предыдущей игры The Witcher 3 и ее дополнений, студия преуспела в создании огромного мира с богатым сюжетом и множеством квестов. Однако, ожидаемое время прохождения дополнений Hearts of Stone и Blood and Wine существенно превысило предварительные оценки. Поэтому разработчики The Witcher IV учитывают этот опыт и стремятся создать игру, которая предложит игрокам не только большой объем контента, но и захватывающий геймплей. По словам Калемба, они не хотят ограничиваться лишь числами, такими как размер карты или количество квестов.