Borderlands 4 объявлена самой амбициозной частью франшизы на сегодняшний день.

На церемонии The Game Awards 2024 будут показаны игры Borderlands 4 и Mafia The Old Country. Анонс Borderlands 4 был сделан основателем Gearbox Software, Рэнди Питчфордом, и теперь он подтвержден на официальной странице игры на Xbox. По сообщению в твиттере, Borderlands 4 будет самой амбициозной частью франшизы до сегодняшнего дня. Игра была анонсирована на Gamescom в этом году, но пока мало что известно о ее сюжете и настройке, за исключением информации о действии игры на новой планете. На PAX West 2024 фанатам были представлены некоторые концепт-арты игры, но подробности ограничены. С другой стороны, сериал Borderlands, основанный на игровой франшизе, не получил успешного запуска и стал финансово провальным проектом. Несмотря на наличие известных актеров, таких как Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Эдгар Рамирес, Джек Блэк и Кевин Харт, фильм принес только четверть своего бюджета в 120 миллионов долларов и получил отрицательные отзывы как от критиков, так и от фанатов. Но учитывая успешность предыдущих игр Borderlands, которые продались более чем в 18 миллионов экземпляров в прошлом году, владельцы Gearbox, Take Two, надеются достичь или даже превзойти эти результаты с Borderlands 4. Владелец Gearbox, компания Embracer Group, была приобретена за 460 миллионов долларов, и они явно стремятся достичь успеха с новой главой этой популярной франшизы.