CD Projekt RED сообщил о запуске полномасштабного производства игры The Witcher 4 после завершения этапа пре-продакшена. Режиссер игры, Себастьян Калемба, выразил уверенность в том, что новая сага станет замечательным событием для фанатов. Он также поделился фотографией, возможно, демонстрирующей первый взгляд на игру.

Новость о The Witcher 4 появилась более двух с половиной лет назад, когда CD Projekt RED объявили о партнерстве с Epic и использовании их Unreal Engine 5 вместо собственного REDEngine. Согласно техническому директору Paweł Zawodny, это сотрудничество не является типичным лицензионным соглашением, а скорее взаимовыгодным партнерством с Epic, в рамках которого обе стороны будут вносить свой вклад в создание игры.



Официальный запуск полномасштабного производства игры The Witcher 4 означает, что команда разработчиков переходит от предварительных стадий создания игры к ее активной разработке, что включает в себя создание игрового мира, персонажей, истории и игровых механик. Пока нет дополнительной информации о самой игре, ее сюжете или геймплее.



Себастьян Калемба призвал фанатов оставаться на связи, чтобы узнать больше о новой части The Witcher. Это подразумевает, что CD Projekt RED планирует регулярно делиться новыми подробностями и обновлениями о разработке игры с фанатами, чтобы поддерживать их интерес и подготовить их к грядущему выпуску The Witcher 4.