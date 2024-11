Газеты The New York Times и Daily News утверждают, что контент, защищенный авторскими правами, был использован при обучении модели ИИ.

OpenAI не раз оказывалась в конфликте с изданиями, такими как The New York Times и Daily News, которые подали иски против компании, утверждая, что их авторские права были нарушены при обучении ChatGPT. В ответ на эти иски, OpenAI случайно удалила данные, которые использовались для обучения модели, и тем самым уничтожила потенциальные доказательства, которые были в пользу издателей.

Компания активно разрабатывает искусственный интеллект для бизнеса, но сталкивается с препятствиями на пути к значительному прорыву. В то же время, Apple принимает более осторожный подход, чтобы сохранить стабильность своего искусственного интеллекта.



Крупные технологические компании не стесняются использовать материалы, защищенные авторским правом, при обучении своих искусственных интеллектуальных моделей с помощью различных наборов данных. Ранее компании использовали не только текстовые данные, но и видеоролики с YouTube для обучения своих ИИ-моделей.



Ранее OpenAI согласилась предоставить доступ The New York Times и Daily News к своей платформе искусственного интеллекта, чтобы они могли искать свои материалы, защищенные авторским правом, в обучающих наборах ИИ. Эксперты издательств затратили много времени на обработку данных, используемых OpenAI для обучения ChatGPT с начала ноября. Несмотря на это, случайное удаление данных компанией вызвало опасения относительно сохранения доказательств в судебных делах против OpenAI.