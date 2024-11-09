Компания Hello Games поделилась новыми подробностями о патче для No Man's Sky для PS5 Pro. Обновление будет включать режимы 4K@60FPS и 8K@30FPS, что позволит игрокам насладиться улучшенной графикой и геймплеем. Разработчики также высоко оценили PSSR, который помог достичь этих результатов, назвав его "невероятным инженерным достижением".
Разработчики отметили, что настройки графики были значительно улучшены по сравнению с предыдущей версией игры на PS5.
Кроме того, обновление будет доступно и для PS VR2-версии игры No Man's Sky.
Компания Hello Games поделилась новыми подробностями о патче для No Man's Sky для PS5 Pro. Обновление будет включать режимы 4K@60FPS и 8K@30FPS, что позволит игрокам насладиться улучшенной графикой и геймплеем. Разработчики также высоко оценили PSSR, который помог достичь этих результатов, назвав его "невероятным инженерным достижением".