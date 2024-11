Обновление включает режимы 4K при 60FPS и даже 8K при 30FPS, благодаря PSSR и улучшенным настройкам графики.

Компания Hello Games поделилась новыми подробностями о патче для No Man's Sky для PS5 Pro. Обновление будет включать режимы 4K@60FPS и 8K@30FPS, что позволит игрокам насладиться улучшенной графикой и геймплеем. Разработчики также высоко оценили PSSR, который помог достичь этих результатов, назвав его "невероятным инженерным достижением".

Разработчики отметили, что настройки графики были значительно улучшены по сравнению с предыдущей версией игры на PS5.

Кроме того, обновление будет доступно и для PS VR2-версии игры No Man's Sky.