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ddr22
Компания Snail Games анонсировала новую AAA-игру For The Stars
Это AAA-игра в жанре открытой вселенной, где игрокам предстоит исследовать разнообразные миры и технологии, используя космический корабль.

Издательство ARK объявило о новой игре в открытой вселенной под названием For The Stars. Этот проект в жанре открытой вселенной разработан компанией Snail Games и представляет собой AAA-игру с космической тематикой. В игре игрокам предстоит исследовать различные миры, изучать технологии и сражаться с пиратами и другими существами на планетах. Особенностью игры является возможность игры в постоянной многопользовательской вселенной, где игроки могут основывать базы и расширять свои форпосты. В For The Stars также есть возможность заключать союзы с другими игроками для облегчения путешествия.

Кроме того, игроки могут проектировать и строить свои космические корабли в соответствии с требованиями. Каждый корабль можно настроить под свои нужды, используя ресурсы, добываемые на планетах, и исследуемые технологии. Корабли могут быть предназначены для боевых действий, сбора ресурсов или исследования. Игроки могут выбрать свой стиль игры - пассивное исследование или активное участие в боях.

Официальный представитель игры, Примус Майда, говорит, что команда разработчиков стремится создать игру, которая будет сочетать особенности песочницы с выживанием и галактической цивилизации.

#for the stars
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