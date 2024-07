Обновление, ориентированное на искусственный интеллект.

Обновление One UI 6.1.1, которое принесло новые функции в серию складных устройств Galaxy, таких как Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, также будет распространено на другие флагманские устройства Samsung. Обновление, ориентированное на искусственный интеллект (ИИ), обещает улучшить общий пользовательский опыт.

На мероприятии Unpacked 2024 было представлено обновление One UI 6.1.1 вместе с Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. Теперь появилось подтверждение, что и другие флагманские устройства Galaxy получат это обновление. Компания Samsung подтвердила список устройств, которые будут совместимы с One UI 6.1.1 и получат новые функции ИИ. Подобное обновление станет доступным на всех телефонах и планшетах, выпущенных за последние два-три года.

Однако некоторые устройства, такие как Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3, могут не получить обновление One UI 6.1, так как они уже используют эту версию. Возможно, эти устройства получат обновление позже. Скорее всего, One UI 7 на базе Android 15, который ожидается в конце года или начале 2025 года, будет поддерживать более широкий список устройств.

Официальный форум Samsung в Южной Корее также предоставил подробности о новых возможностях, доступных в One UI 6.1.1. Усовершенствования касаются в основном камеры. Например, функция Auto Zoom из Galaxy Z Flip 6, позволяющая автоматически увеличивать изображение в режиме Flex Camera, будет доступна и на Galaxy Z Flip 5. Функция мгновенной замедленной записи видео будет поддерживаться на таких устройствах, как Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Tab S9 и Galaxy S23. Возможности искусственного интеллекта Galaxy, такие как Live Effect, Portrait Studio и Sketch to Image, будут доступны на всех устройствах Galaxy, получающих обновление One UI 6.1.1.