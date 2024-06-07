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ddr22
На Computex 2024 Palit показала новые видеокарты Neptunus, Beyond Limits, Master, LYNK Project
RTX 4090 Neptunus - это вариация GameRock OC, за исключением гибридного решения с воздушно-жидкостным охлаждением.

Компания Palit преподнесла неожиданный сюрприз на выставке Computex 2024. Обычно партнеры по производству видеокарт представляют свои новые бренды с индивидуальным дизайном одновременно с выпуском нового поколения GPU.

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Palit пошла по другому пути: она повторила свои привычные бренды GameRock, JetStream и Dual OC с RTX 40 серии «Ada» еще в 2022 году, но на Computex 2024 показала все новые пользовательские дизайны видеокарт, ведь до выхода нового поколения GeForce «Blackwell» от NVIDIA осталось 5-6 месяцев.

RTX 4090 Neptunus - это вариация GameRock OC, за исключением гибридного решения с воздушно-жидкостным охлаждением. Карта не включает в себя контур жидкостного охлаждения и из коробки производительность воздушного охлаждения этой карты должна быть похожа на GameRock, но у нее есть канал жидкостного охлаждения, вы используете свои собственные фитинги G 1/4» и подключаете карту к DIY-контуру для кардинального повышения производительности охлаждения.

Далее следует RTX 4080 SUPER Beyond Limits. Карта имеет очень мощный 3,5-слотовый дизайн воздушного охлаждения с вентиляторами высокого статического давления, но главным украшением является большой акриловый RGB LED-рассеиватель по всей длине карты с логотипом Beyond Limits и зеркалом бесконечного отражения. Существует вариант этой карты под названием Beyond Limits Crystal, который имеет «пирамиду бесконечного отражения». Кричащая надпись «Beyond Limits» уступает место абстрактным фигурам.

   

Далее следует RTX 4080 MASTER (не путать с GIGABYTE AORUS Master). Стиль оформления этой карты наводит на мысль, что Palit обращается к творческой аудитории. Вся броская подсветка уступила место премиальному трехслотовому дизайну со сдержанным оформлением.

Карта, представленная на стенде Palit, была подписана генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) во время его визита. Palit также заявила, что работает над видеокартами энтузиастского класса, которые соответствуют новой спецификации NVIDIA SFF-Ready.

#palit
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Palit представила RTX 4090 Neptunus Hybrid, RTX 4090 Lynk+ и RTX 4080 SUPER Master
Palit совместно со стартапом Lynk+ представили новую систему охлаждения для видеокарт
Показана уникальная видеокарта RTX 4090 с жидкостным охлаждением и 7-дюймовым экраном
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