Мод, который можно скачать с Nexus Mods , полностью удалил почти все фоновое освещение, введя во всю игру динамические тени.

После более чем года работы, в сеть был выпущен мод Dark Souls Re-Remastered версии 1.0, включающий множество визуальных улучшений.

Мод также улучшает освещение, отражения воды, удаленную геометрию, фонарь игрока, масштабирует текстуры и многое другое.

Посмотреть, как мод улучшает визуальную составляющую игры, можно на скриншотах.

После выхода в конце 2011 года в 2018 году Dark Souls был обновлен с улучшенной графикой и некоторыми небольшими изменениями игрового процесса.

Dark Souls Remastered рекомендуется для поклонников ролевых игр и тех, кто хочет проверить свои навыки.

Следующий релиз от создателя Dark Souls — дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree. Оно выйдет 21 июня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.