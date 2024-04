Сообщения на форуме ResetEra и комментарии индустрийных экспертов указывают на то, что игра выглядит потрясающе

По слухам, Gears 6 может быть анонсирована на Xbox Showcase этим летом. Сообщения на форуме ResetEra и комментарии индустрийных экспертов указывают на то, что игра выглядит потрясающе, и "люди еще не готовы" к тому, что они увидят. Разработчик Gears, компания The Coalition, перешла на использование Unreal Engine 5 в мае 2021 года. Пару месяцев спустя они продемонстрировали впечатляющую демоверсию UE5 под названием Alpha Point, которая работала на Xbox Series X.

Однако, несмотря на это, на данный момент еще не было выпущено ни одной игры от The Coalition на Unreal Engine 5. Появились информации о том, что побочные проекты студии были отменены, чтобы сосредоточиться на разработке Gears 6. Отменены были несколько игр, включая не связанный с Gears небольшой проект и проект, связанный с демо-версией Matrix. Отмена проектов повлекла за собой некоторые увольнения в Microsoft, что негативно сказалось на The Coalition.



Несмотря на возможный анонс Gears 6 на Xbox Showcase в этом году, следует отметить, что игра будет выпущена не ранее конца 2025 года. Кроме работы над Gears 6, The Coalition также занята адаптацией полнометражного фильма и мультсериала для Netflix. Таким образом, студия имеет на себе множество задач и проектов.



Gears 6 является одной из самых ожидаемых игр в индустрии, поскольку это следующая часть популярной франшизы. По всей видимости, The Coalition потратила много времени и ресурсов на разработку игры на Unreal Engine 5, чтобы предложить фанатам невероятную графику и улучшенный игровой опыт. Впечатляющие скриншоты Senua's Saga: Hellblade II, разработанные той же командой, обещают многого от следующей части Gears.