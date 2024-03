ROG Phone 8 Pro смог опередить iPhone 15 Pro Max на 7,5% в игре Call of Duty Mobile Warzone, но это было достигнуто только на настройках "Высокая" графика

Опубликованное изображение от Dame Tech показывает три флагманских смартфона, которые были использованы для запуска Call of Duty Mobile Warzone: iPhone 15 Pro Max, ROG Phone 8 Pro и Galaxy S24 Ultra. Интересно, что только iPhone 15 Pro Max был протестирован на настройках "PEAK" графики. Оказалось, что ни один Android-флагман на Snapdragon 8 Gen не поддерживает эту визуальную опцию. Пока неясно, связано ли это с программной оптимизацией или проблемой с производительностью Snapdragon 8 Gen 3.

В любом случае, ROG Phone 8 Pro продемонстрировал лучшие результаты в игре Call of Duty Mobile Warzone на настройках "HIGH" графика, опережая iPhone 15 Pro Max. Однако, при использовании настройки "PEAK", которая недоступна на устройствах с Snapdragon 8 Gen, мы не можем сделать никаких выводов о производительности ROG Phone 8 Pro по сравнению с iPhone 15 Pro Max.



Эти результаты позволяют увидеть, что ROG Phone 8 Pro от ASUS является мощным игровым смартфоном, способным обеспечить высокую производительность в играх. Однако, для более полного сравнения производительности всех трех устройств, необходимо провести дополнительные тесты на разных настройках графики.