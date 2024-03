Все три игры вскоре получат от своих разработчиков патчи, добавляющие поддержку FSR 3.

Компания AMD представила три новые игры, поддерживающие FSR 3.0: "The Last of Us Part 1", "Remnant II" и "RoboCop: Rogue City". Все три игры вскоре получат от своих разработчиков патчи, добавляющие поддержку FSR 3.

"The Last of Us Part 1" - особенно важная игра в этом списке. FSR 3 включает в себя обновления алгоритма апскейлинга, которые обеспечивают более высокое качество изображения при заданных настройках по сравнению с FSR 2, но что еще более важно, они представили покадровое генерирование с технологией интерполяции, которая почти вдвое увеличивает частоту кадров.

реклама

Поддержка FSR 3 будет доступна обладателям графических процессоров Radeon серий RX 6000 и RX 7000.