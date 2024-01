Компания Ubisoft анонсировала изменения в своих подписочных планах и представила новые опции для игроков

Компания Ubisoft анонсировала изменения в своих подписочных планах и представила новые опции для игроков. Планы подписки Ubisoft+ Multi-Access и PC Access переименовались в Ubisoft+ Premium, предлагая доступ к новым выпускам и ранний доступ к предстоящим играм. Также в рамках Ubisoft+ Premium игроки получат доступ к премиум-изданиям, DLC и ежемесячным вознаграждениям. Для подписки на Ubisoft+ Premium необходимо заплатить 17,99 доллара в месяц.

реклама

Новое предложение от Ubisoft называется Ubisoft+ Classics on PC и включает в себя популярные игры из бэк-каталога компании, такие как Far Cry 6, Rainbow Six Siege и Watch Dogs: Legion. Этот каталог доступен на ПК через Ubisoft Store и стоит 7,99 доллара в месяц. Ubisoft+ Classics также входит в программу PlayStation+ Extra и PlayStation+ Premium.

В интервью директор по подписке Ubisoft, Филипп Тремблэ, разделяет свои мысли о прошлых четырех годах существования Ubisoft+ и отмечает значительный рост числа подписчиков. Он также говорит о популярности игр Assassin's Creed и Rainbow Six, а также о том, что подписка помогает привлечь новых игроков в экосистему Ubisoft.

Тремблэ также рассказывает о различиях между подписками и покупкой игр и отмечает, что подписка является отличным способом представить игры Ubisoft новым игрокам. Он также обсуждает каталог Ubisoft+ Classics и сообщает, что он будет постоянно расширяться с добавлением новых игр.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Относительно переименования планов подписки, у Тремблэ подчеркивается, что подписчики PC Access сохранят свои тарифные планы и цены не изменятся. Чтобы бороться с оттоком подписчиков, Ubisoft будет предлагать больше игр, включая ранний доступ и выпуск новых игр, а также каталог Activision Blizzard. Пока нет точной информации о каталоге Activision Blizzard, но ожидается, что он будет доступен в ближайшем будущем.