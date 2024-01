Четвертое DLC для Old World под названием Wonders and Dynasties уже доступно в Steam

Mohawk Games сообщила, что четвертое DLC для Old World под названием Wonders and Dynasties уже доступно в Steam, Epic и GOG. Old World - Wonders and Dynasties представляет 30 совершенно новых способов начать игру с добавлением новых династических лидеров - каждая империя получила новых лидеров и стартовые условия. Играйте за диктатора Суллу, чтобы использовать свою уникальную черту диктатора, за Хуфу, чтобы построить бесконечные чудеса с помощью снижения стоимости чудес, или за Навуходоносора, чтобы быстро контролировать большие территории и создать огромную империю в ранней игре.

Между тем восемь новых чудес древнего мира добавят новые уникальные модификаторы в вашу империю. Генерируйте бесплатных специалистов с помощью Джерванского акведука, станьте мировой торговой столицей с помощью Аль-Хазне или породите бесконечную армию мечников с помощью Колизея. Запечатлейте свое наследие в крови или камне.

Пришло время вершить историю в качестве главы великой династии и строить легендарные чудеса в игре Wonders and Dynasties. Можно играть за 30 новых лидеров различных цивилизаций и создавать свою империю с восемью дополнительными чудесами, придумывая новые политические программы для своего королевского двора.