Компания Intel выпустила новую версию графических драйверов Arc GPU Graphics, которая поддерживает процессоры 14-го поколения Core HX

Компания Intel выпустила новую версию графических драйверов Arc GPU Graphics, которая поддерживает процессоры 14-го поколения Core HX и Desktop 65 W с интегрированной графикой Intel UHD 770/730 на основе архитектуры Xe-LP. Обновленный драйвер также включает оптимизацию для игры "Принц Персии: Потерянная корона". В этом выпуске не были исправлены никакие проблемы, однако были обнаружены несколько новых проблем, которые будут решены в будущих обновлениях. Пользователи могут загрузить драйверы с официального сайта компании.

реклама

Новый драйвер поддерживает процессоры Intel Core S/HX-серии 14-го поколения. В отношении игр, он обеспечивает поддержку Intel Game On Driver для графических процессоров Intel Arc A-серии, специально для игры "Prince of Persia: The Lost Crown". Однако есть известные проблемы с графическими продуктами Intel Arc A-серии, такие как появление белых размытых участков на отражающих поверхностях в игре Alan Wake 2, возможные сбои приложения во время игры Dead by Daylight, ошибки при использовании некоторых моделей в Topaz Video AI и проблемы с работой Intel Smooth Sync в некоторых играх DX11.

Также имеются проблемы с графическими продуктами Intel Core Ultra и Intel Arc, которые могут привести к повреждениям на местности в игре Diablo 4, сбоям приложения после загрузки в игровой процесс Uncharted: Legacy of Thieves Collection, сбою приложения во время игры в The Talos Principle 2 при использовании некоторых предустановок масштабирования, сбоям при выполнении бенчмарка SPECAPC в Autodesk Maya и сбою приложения при рендеринге некоторых сцен в Blender.

Имеются также проблемы с установкой драйверов на некоторых ноутбуках с графическими продуктами Intel Iris Xe MAX, где может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.

В отношении программы Intel Arc Control Studio также были выявлены известные проблемы, такие как некорректное генерирование нескольких видеофайлов при использовании захвата с некоторыми играми, неправильное отображение разъема DP при использовании HDMI-подключения, возможность повреждения файла записи захвата Arc Control Studio при включении курсора мыши во время захвата HDR и отключение предварительного просмотра камеры после перехода системы в режим ожидания при подключении.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новая функция Intel Arc Control Performance Tuning находится в бета-версии и может иметь некоторые неожиданные проблемы с производительностью и функциональностью. Intel продолжит улучшать это программное обеспечение в будущих обновлениях.