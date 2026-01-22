Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ZOTAC выпускает серию мини-ПК ZBOX MAGNUS c процессорами Ryzen AI MAX 300 семейства Strix Halo
Флагманская система оснащается Ryzen AI MAX+ 395.

Компания ZOTAC представила в серии ZBOX MAGNUS мини-ПК, оснащённые процессорами AMD семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz. Флагманской является модель EAMAX395C на базе AMD Ryzen AI MAX+ 395. Все компьютеры собраны в компактных корпусах объёмом 2,65 литра. Размеры корпуса составляют 210×203×62,2 мм. Блок питания внешний, 240 Вт для флагманской системы.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Может быть интересно

Помимо 16-ядерного Ryzen AI MAX+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S флагманская конфигурация оснащается 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000. Более доступные варианты с менее производительными гибридными процессорами AI MAX 390 и 385 оснащаются гораздо меньшим объёмом памяти 32 ГБ. Таким образом, если флагманская система подойдёт для работы с большими моделями искусственного интеллекта, более доступные конфигурации выглядят скорее как хорошие универсальные мини-ПК для работы и развлечений.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

К компьютерам можно подключить до четырёх экранов с помощью двух портов HDMI 2.1 и двух портов DisplayPort 1.4. В числе разъёмов ввода-вывода один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и один порт USB4 на передней панели, четыре порта USB 3.2 Gen 1 Type-A на задней панели. Среди прочего сообщается о наличии адаптера проводной сети Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с и беспроводного адаптера с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Все три компьютера поддерживают установку трёх M.2 SSD-накопителей PCIe 4.0 x4 формата 2242 и 2280. Ожидается, что ZOTAC выпустит конфигурации как с предустановленными SSD-накопителями, так и без них. Цены неизвестны.

#amd #мини-пк #zotac
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Компания Ulefone представила смарт-часы Armor Watch Pro с защитой MIL-STD-810H, IP68 и IP69K
+
Military Watch Magazine: Индия получает российские технологии ударных дронов через Беларусь
+
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
Ноутбуки на базе чипа NVIDIA N1X/N1 дебютируют в первом квартале 2026 года
+
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
+
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
1
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
7
Инсайдер предоставил список изменений в обновлении One UI 8.5 Beta 4 для Samsung Galaxy
+
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
+
ASUS представила игровой ПК ROG G1000 на базе Ryzen 9 9950X3D
+

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
12
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
14
Прошу удалить запись.
+
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
5

Сейчас обсуждают

32Влад32
22:18
"Предполагается, что эта мера станет стимулом для повышения ответственности будущих водителей и послужит дополнительным источником дохода для бюджета." С первым не согласен. Мандраж вырастет, а значит...
В России предложили взимать дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена на права
lighteon
22:18
Слабонервный какой-то...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
21:58
Фокус не удался, факир был пьян.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
21:52
Никита, судя по тому профилю в ВК, который тебе выдал твой начальник в 2025 году, ты в школе учился с 1993 по 2001 год на русском языке, а потом с 2001 по 2005 год ты учился в техникуме тоже на русско...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
сергей гришин
21:51
18 м2 на животное! И похер на размер? Чихуа-хуа в 2кг или кавказец в 80кг! Т.е. на 36м2 2 кавказа норм а 3 той терьера это перебор... ДЭБИЛЫ!
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
deema35
21:48
"Клиенты KIOXIA, по словам Накато, испытывают «ощущение кризиса», что остановка инвестиций в ИИ их уничтожит. Поэтому у них нет иного выхода, кроме как продолжать вкладываться в эту сферу, что и выраж...
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
сергей гришин
21:48
ЭЭЭ... Ну вот ХОЧЕТСЯ! Родилось! Питомник!
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
Димасик
21:25
-с подругой, которая помогает ей по хозяйству- Подруга видимо еще хуже перемещается, если не может до магазина сходить закупиться!) Хотя реально жалко таких людей. Без сарказма.
РИА Новости: В Находке построят новую лестницу для спускавшейся на четвереньках пенсионерки
GMMMGMMM
21:21
Автор, какого чёрта ты рекомендуешь использовать подвальные самоделки от Netac и BullshitSpec, особенно когда на авито всё ещё можно найти память ddr4 от Corsair за 12-16 тысяч и SSD от Adata на 1tb з...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
valera60
21:21
"если в доме площадью 60 кв.м уже 5-6 кошек," Вопрос. А нафига их столько?
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter