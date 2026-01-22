Флагманская система оснащается Ryzen AI MAX+ 395.

Компания ZOTAC представила в серии ZBOX MAGNUS мини-ПК, оснащённые процессорами AMD семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz. Флагманской является модель EAMAX395C на базе AMD Ryzen AI MAX+ 395. Все компьютеры собраны в компактных корпусах объёмом 2,65 литра. Размеры корпуса составляют 210×203×62,2 мм. Блок питания внешний, 240 Вт для флагманской системы.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Помимо 16-ядерного Ryzen AI MAX+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S флагманская конфигурация оснащается 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000. Более доступные варианты с менее производительными гибридными процессорами AI MAX 390 и 385 оснащаются гораздо меньшим объёмом памяти 32 ГБ. Таким образом, если флагманская система подойдёт для работы с большими моделями искусственного интеллекта, более доступные конфигурации выглядят скорее как хорошие универсальные мини-ПК для работы и развлечений.

К компьютерам можно подключить до четырёх экранов с помощью двух портов HDMI 2.1 и двух портов DisplayPort 1.4. В числе разъёмов ввода-вывода один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и один порт USB4 на передней панели, четыре порта USB 3.2 Gen 1 Type-A на задней панели. Среди прочего сообщается о наличии адаптера проводной сети Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с и беспроводного адаптера с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Все три компьютера поддерживают установку трёх M.2 SSD-накопителей PCIe 4.0 x4 формата 2242 и 2280. Ожидается, что ZOTAC выпустит конфигурации как с предустановленными SSD-накопителями, так и без них. Цены неизвестны.