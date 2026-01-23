Сайт Конференция
Мексика приобрела военно-транспортный самолёт C-130J Super Hercules
Страна стала первым эксплуатантом этих самолётов в Латинской Америке

Компания Lockheed Martin (США) объявила о приобретении Военно-воздушными силами Мексики первого военно-транспортного самолёта C-130J-30 Super Hercules. Страна присоединилась к другим 24 государствам, эксплуатирующим данные самолёты, а также стала первым эксплуатантом в Латинской Америке.

Приобретение нового военно-транспортного самолёта обусловлено программой модернизации транспортной военной авиации Мексики. Мексиканские ВВС использовали C-130, в то время как C-130J-30 Super Hercules является новейшей модификацией с удлинённым грузовым пространством. Помимо этого, самолёт имеет более мощные двигатели, увеличенную дальность полёта и более экономичен в расходе топлива. При этом у Мексики не возникнет проблем с интеграцией C-130J, учитывая многолетний опыт эксплуатации и обслуживания C-130, а также подготовленную инфраструктуру.

Примечательно, что Мексика выбирала между американским C-130J и бразильским Embraer C-390 Millenium с большей грузоподъёмностью. Однако выбор пал именно на C-130J, что, судя по всему, обусловлено широким опытом эксплуатации самолётов производства США. Пока непонятно, сколько Мексика отдаст за новый военно-транспортный самолёт.

#сша #lockheed martin #мексика #c-130j #c-130 super hercules
Источник: news.lockheedmartin.com
