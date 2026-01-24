В 2025 году не смогли создать для запуска только 16 спутников, а в 2026-м по плану их должно быть уже 156.

Издание «Коммерсант» сообщает, что первая партия полностью российских низкоорбитальных спутников широкополосного доступа (ШПД) в интернет будет запущена до конца 2026 года. Ранее запуск пришлось отложить из-за проблем с поставками — спутники банально не успели произвести в нужном количестве и, что самое главное, вовремя. При этом особым образом подчёркивается тот факт, что от успешной коммерческой эксплуатации первой группы спутников будет зависеть, займутся ли производители дальнейшим их выпуском.

Напомним, в 2025 году планировалось вывести на орбиту сразу 16 спутников для доступа к интернет, реализацией проекта занималась компания «Бюро 1440». Запуск не состоялся и был отложен примерно на год. Информация о сорванных сроках производства поступила в редакцию «Коммерсанта» от двух анонимных источников. Нюанс ещё заключается в том, что в декабре прошлого года заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко рапортовал, что «Бюро 1440» успело произвести нужное количество аппаратов.

А теперь самое удивительное. Сорванные сроки запуска первой партии 16 спутников неприятно коррелируют со всей дорожной картой производства таких аппаратов, ведь до конца 2026 года их должно быть на орбите уже 156, а в 2027 — целых 292. Для 2028 года заявлено и вовсе невероятное количество в 318 штук. Чтобы вывести такое количество спутников ШПД в космос, потребуется осуществить минимум 24 запуска ракет-носителей.

Финансирование проекта по созданию российского аналога Starlink осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных». Из федерального бюджета для этих целей должно быть выделено в общей сложности 102,8 млрд рублей. «Бюро 1440», которая на сегодняшний момент смогла вывести в космос шесть спутников, обязуется профинансировать масштабную программу на 329 млрд рублей.

Если говорить про строгое соответствие с представленным проектом «Экономика данных» по части затрат, то в случае успешного выполнения «Бюро 1440» всех возложенных на неё обязательств, абонентский терминал системы спутникового интернета будет стоить примерно 50 тысяч рублей, а ежемесячная абонентская плата — 8 тысяч. Для корпоративных клиентов ценник планируется сделать значительно выше: 250 тысяч рублей за терминал и 55 тысяч — ежемесячный платёж.