Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
AMD будет продавать разогнанные Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max+ 390 под новыми названиями
Кажется, нечто подобное практиковала раньше Intel, ничем хорошим это не закончилось

Журналисты издания Videocardz смогли установить, что компания AMD в настоящий момент работает над линейкой процессоров под названием Gordon Halo. Не нужно быть знатоком марки для понимания, что речь идёт об обновлении чипов семейства Halo — если точнее, то мобильных Strix Halo. Компоновка новых процессоров вряд ли изменится, но тактовые частоты основного модуля и GPU будут повышены.

Может быть интересно

AMD использовала такой подход с завышением частот с линейкой процессоров Ryzen AI 400, анонсированной на прошедшей в начале января профильной выставке CES 2026. Показанные на мероприятии доработанные чипы относятся к линейке Gordon Point. Ryzen AI 400 относятся к архитектурам Zen 5 и Zen5c, они также комплектуются графикой RDNA 3.5 и NPU-ядром XDNA 2. Тактовая частота интегрированного графического модуля перевалила за 3 ГГц.

Представители Videocardz утверждают, что в грядущую линейку Gordon Halo выйдут минимум две модели — Ryzen AI Max+ 495 на 16 ядрах и 12-ядерный Ryzen AI Max 490. Данные чипы являются просто разогнанными версиями соответственно Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max+ 390. Получается, стандартное повышение тактовых частот стало причиной для смены названия целой линейки. Кажется, такое уже было во времена «зенита славы» Intel, и хорошего здесь мало.

#amd #процессоры #ryzen ai max 390 #ryzen ai max 395
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Компания Ulefone представила смарт-часы Armor Watch Pro с защитой MIL-STD-810H, IP68 и IP69K
+
Military Watch Magazine: Индия получает российские технологии ударных дронов через Беларусь
+
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Ноутбуки на базе чипа NVIDIA N1X/N1 дебютируют в первом квартале 2026 года
+
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
+
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
+
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
Инсайдер предоставил список изменений в обновлении One UI 8.5 Beta 4 для Samsung Galaxy
+
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
1
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
7
ASUS представила игровой ПК ROG G1000 на базе Ryzen 9 9950X3D
+
США могут «отключить» датские истребители F-35 в гипотетическом конфликте за Гренландию
3
В мобильном приложении оператора «Билайн» появилась опция «YouTube без VPN»
4

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
12
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
15
Прошу удалить запись.
108
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
5

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
01:33
Ну может хоть в этой части наконец поддержку рулей починят и рейтинг в онлайне... а то уж 5ка совсем позорная в этом отношении была, а Motorsport так вообще похоронили по итогу после провала на старте...
Гоночная игра Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на ПК и Xbox
HP91
01:21
Работают как рабы (хотя они и так рабы америкосов) плюс все блага человечества, которые приводят к моральной деградации и проблема с психикой. Вот и секрет "успеха"
Stern: Южная Корея лидирует по показателю снижения рождаемости в мире
Китя.
01:15
Гори гори ясно чтобы не погасло. Всего за 80т.р в наших магазинах.
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
Никита Абсалямов
01:12
Я то может быть и стану... а вам уже поздно...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Dentarg
01:05
Из-за дефицита памяти SSD большой емкости стали стоить в 16 раз дороже жестких дисков
DTS
00:25
Может быть он понял, что "плеваться на колодец из которого он пьет" это не сильно умное занятие. А может миссия его статьи была выполнена, и статья больше не нужна.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Павел Кандеев
00:06
Опять хуятину собрал офисную
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
DTS
00:02
Учись, неуч с фейковым профилем в ВК. Человеком может когда-нибудь станешь.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
23:56
Автору видать по шапке прилетело... Опасное это дело - хозяйские распилы обсуждать...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
23:54
Лечись... подпевала...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter