Кажется, нечто подобное практиковала раньше Intel, ничем хорошим это не закончилось

Журналисты издания Videocardz смогли установить, что компания AMD в настоящий момент работает над линейкой процессоров под названием Gordon Halo. Не нужно быть знатоком марки для понимания, что речь идёт об обновлении чипов семейства Halo — если точнее, то мобильных Strix Halo. Компоновка новых процессоров вряд ли изменится, но тактовые частоты основного модуля и GPU будут повышены.

AMD использовала такой подход с завышением частот с линейкой процессоров Ryzen AI 400, анонсированной на прошедшей в начале января профильной выставке CES 2026. Показанные на мероприятии доработанные чипы относятся к линейке Gordon Point. Ryzen AI 400 относятся к архитектурам Zen 5 и Zen5c, они также комплектуются графикой RDNA 3.5 и NPU-ядром XDNA 2. Тактовая частота интегрированного графического модуля перевалила за 3 ГГц.

Представители Videocardz утверждают, что в грядущую линейку Gordon Halo выйдут минимум две модели — Ryzen AI Max+ 495 на 16 ядрах и 12-ядерный Ryzen AI Max 490. Данные чипы являются просто разогнанными версиями соответственно Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max+ 390. Получается, стандартное повышение тактовых частот стало причиной для смены названия целой линейки. Кажется, такое уже было во времена «зенита славы» Intel, и хорошего здесь мало.