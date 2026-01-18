На фоне роста стоимости DDR5 это может стать временным решением

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти заставляет геймеров смотреть в сторону более доступных систем, поддерживающих модули ОЗУ предыдущих поколений — в частности, энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD собрал ПК с оперативной памятью DDR3 и проверил его возможности в современных играх, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/RandomGaminginHD

Для сборки он использовал процессор Intel Core i7-4790K, разогнанный до 4,6 ГГц, материнскую плату Asus на базе чипсета Z97, 32 ГБ оперативной памяти DDR3-1866 и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 Super. ПК был протестирован в восьми играх при разрешении 1080p, продемонстрировав следующие показатели средней частоты кадров/fps 1% low:

Counter-Strike 2 (высокие настройки графики, 4x MSAA) — 118 fps/50 fps

Fortnite (средние настройки, TAA) — 115 fps/41 fps

Red Dead Redemption 2 (текстуры Ultra, средние настройки) — 72 fps/52 fps

Kingdom Come Deliverance 2 (высокие настройки, SMAA 2TX) — 72 fps/43 fps

Battlefield 6 (средние настройки, DLAA) — 70 fps/46 fps

GTA V Enhanced (очень высокие настройки RT, DLAA) — 70 fps/50 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки и текстуры, среднее число людей) — 60 fps/35 fps

Baldur's Gate 3 (высокие настройки, DLAA) — 58 fps/32 fps

В целом, в тестах система показала себя вполне неплохо, учитывая её возраст. На фоне кризиса на рынке памяти и непомерно растущих цен на ОЗУ DDR5 и ряд других компонентов это может стать временным спасением для геймеров, которые готовы мириться с не слишком высокими настройками графики.