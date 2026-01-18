Сайт Конференция
Блоги
breaking-news
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
На фоне роста стоимости DDR5 это может стать временным решением

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти заставляет геймеров смотреть в сторону более доступных систем, поддерживающих модули ОЗУ предыдущих поколений — в частности, энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD собрал ПК с оперативной памятью DDR3 и проверил его возможности в современных играх, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/RandomGaminginHD

Для сборки он использовал процессор Intel Core i7-4790K, разогнанный до 4,6 ГГц, материнскую плату Asus на базе чипсета Z97, 32 ГБ оперативной памяти DDR3-1866 и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 Super. ПК был протестирован в восьми играх при разрешении 1080p, продемонстрировав следующие показатели средней частоты кадров/fps 1% low:

  • Counter-Strike 2 (высокие настройки графики, 4x MSAA) — 118 fps/50 fps
  • Fortnite (средние настройки, TAA) — 115 fps/41 fps
  • Red Dead Redemption 2 (текстуры Ultra, средние настройки) — 72 fps/52 fps
  • Kingdom Come Deliverance 2 (высокие настройки, SMAA 2TX) — 72 fps/43 fps
  • Battlefield 6 (средние настройки, DLAA) — 70 fps/46 fps
  • GTA V Enhanced (очень высокие настройки RT, DLAA) — 70 fps/50 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки и текстуры, среднее число людей) — 60 fps/35 fps
  • Baldur's Gate 3 (высокие настройки, DLAA) — 58 fps/32 fps

В целом, в тестах система показала себя вполне неплохо, учитывая её возраст. На фоне кризиса на рынке памяти и непомерно растущих цен на ОЗУ DDR5 и ряд других компонентов это может стать временным спасением для геймеров, которые готовы мириться с не слишком высокими настройками графики.

#ddr3
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Anton Zelenko
06:19
Эм... ядерный взрыв на Земле не раз уже происходил. Например испытание Царь-Бомбы... однако, мы до сих пор живы. Или у вас с оценкой степени повреждений и ущерба что то не так или вся наша жизнь это с...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Anton Zelenko
06:16
Ну офигеть, астероид в 10 км прилетевший 65 лямов лет назад не уничтожил все живое и как то выжила и фауна, и флора, смогла адаптироваться и пережить катастрофу и как то куча видов живой природы все э...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Kaabar
05:53
Ну не таким уж и простым людям, давайте откровенно
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
Маша Писаренко
05:40
2696v3 20 ядер 20 потоков на 3.8 ГГц, 8х8 гб ддр4, 3 шт nvme, rtx 5070 aero, сменил на 9600x, b650,rtx 5070, 2х16 Гб ddr5. Разницу не почувствовал.
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
32Влад32
04:57
Чудеса да и только!
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
AndreySE-VL
04:03
Да пускай сдохнут, хоть оперативка подешевеет ))
OpenAI не спасут $40 млрд инвестиций – к 2027 году компания может оказаться в бедственном положении
lighteon
03:43
Сомнительные какие-то 16 бит в игре с ужасной фильтрацией текстур... Впечатление как будто программный рендер запустил...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Плятская соска Чуков рахит
03:41
И этот коммент исправила полностью шлюха толстощекая цхахвхвххахакх Мерзкая куятина
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
03:39
А так же ботовод в данный момент минусующий с 5-6 ботов и сидящий на недавно созданном левом акке водолей Бармалей. Но обвиняющий других Так же старые бот акки - Терминатор,Дракоша,Каспер (возможно а...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
03:34
https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=191274
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
