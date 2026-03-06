Предварительная стоимость ПК составляет 5499 долларов.

Компания HP готовится к предстоящему запуску настольных процессоров Arrow Lake Refresh, о чём свидетельствует утечка о новом ПК от производителя, оснащённом новейшей моделью CPU, пишет издание Wccftech со ссылкой на сообщение информатора momomo_us.

На опубликованных скриншотах видно, что игровой ПК HP HyperX OMEN 35L (GT18-0007a) снабжается настольным процессором Intel Core Ultra 7 270K Plus, который имеет 24 ядра и 24 потока с тактовой частотой до 5,4 ГГц, а также 36 МБ кэш-памяти L3. Ранее данная модель уже фигурировала в утечках, обогнав Core Ultra 7 265K почти на 10 % в многопоточном тесте PassMark.

Источник фото: Wccftech

Стоимость указанного игрового ПК в конфигурации с видеокартой GeForce RTX 5070, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти составляет 5 499 долларов, хотя эта цена может быть предварительной. Презентация настольных процессоров Arrow Lake Refresh, как ожидается, состоится 11 марта текущего года.

