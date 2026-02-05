Новинка снабжается разогнанным чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Предстоящий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra была протестирован в бенчмарке Geekbench, обогнав iPhone 17 Pro от Apple в многоядерном тесте, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Evan Blass/Samsung

Как указано в базе данных Geekbench, смартфон Galaxy S26 Ultra оснащён разогнанным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, два процессорных ядра которого достигают частоты 4,74 ГГц, что на 130 МГц больше по сравнению со стандартной версией SoC, а шесть ядер работают на частоте 3,63 ГГц.

В одноядерном тесте Geekbench новинке удалось набрать 3601 балл, а в многоядерном получить 10 686 очков. Согласно опубликованным результатам, в одноядерном режиме iPhone 17 Pro, оснащённый чипсетом Apple A19 Pro, обходит Galaxy S26 Ultra на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 7%, тогда как в многоядерном модель Samsung берёт реванш, опережая соперника на 6%.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Официальная презентация серии Galaxy S26, как ожидается, состоится 25 февраля текущего года, а в продажу новинки поступят в первой половине марта.