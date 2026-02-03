Для этого им пригодились навыки пайки и модификации BIOS.

Портативная игровая консоль Asus ROG Xbox Ally X оснащается 24 ГБ оперативной памяти, чего вполне хватает для большинства современных игр, но моддеры SlickBuys Mods and Repairs всё же решили улучшить устройство, снабдив его 64 ГБ LPDDR5X, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Asus

С этой целью чипы памяти объёмом 6 ГБ каждый, которыми оснащается приставка, были выпаяны и заменены на модули LPDDR5X по 16 ГБ производства SK Hynix. После этого моддеры внесли изменения в BIOS при помощи программатора, а также поработали с резисторами, для обеспечения скорости памяти на целевом уровне.

Источник фото: NotebookCheck/SlickBuys Mods and Repairs/YouTube

В итоге проект увенчался успехом, так как модифицированная консоль запустилась без проблем. Отмечается, что энтузиасты не поделились результатами тестов, хотя они, судя по всему, не отличались бы от показателей стандартной версии с 24 ГБ ОЗУ в большинстве игр, за исключением отдельных случаев с использованием текстур в максимальном качестве.

