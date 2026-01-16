Энтузиаст модифицировал свою Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Xtreme Waterforce

Некоторые производители выпускают топовые видеокарты GeForce RTX 5090 с увеличенным лимитом энергопотребления, но участник форума Overclock.net решил самостоятельно модифицировать свой видеоадаптер, чтобы добиться высоких показателей TDP, пишет издание PCGamesN.

Для этого моддер припаял дополнительный 16-контактный коннектор питания к своей Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Xtreme Waterforce, благодаря чему смог поднять показатель энергопотребления до 1521 Вт — основной разъём обеспечивает 936 Вт, тогда как дополнительный — 585 Вт. В стандартном режиме (600 Вт) подача питания разделяется следующим образом — 369 Вт на главный разъём и 231 Вт на вторичный.

Источник фото: PCGamesN/sugi0lover/Overclock.net

Энтузиаст провёл несколько тестов, и, судя по всему, видеокарта работает стабильно. Остаётся надеяться, что в будущем 16-контактный коннектор не доставит проблем в связи с чрезмерной нагрузкой.