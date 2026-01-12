Компания не будет препятствовать энтузиастам

Представитель AMD в разговоре с журналистами издания PCWorld подтвердил позицию компании по поводу поддержки FSR Redstone видеокартами предыдущих поколений, пишет издание Tom's Hardware. AMD FSR Redstone представляет собой набор функций для улучшения графической составляющей при помощи ИИ-технологий с прицелом на технические возможности видеокарт на базе архитектуры RDNA 4, тогда как модели на основе RDNA 3 официально не поддерживаются.

Источник фото: TechPowerUp

По словам главы отдела графического ПО AMD Андрея Здравковича (Andrej Zdravkovic), ограничение поддержки FSR Redstone только современными видеокартами обусловлено тем, что задачи машинного обучения, в том числе генерация кадров, эффективно решаются только на видеоадаптерах на базе RDNA 4, тогда как модели предшествующих поколений имеют более низкую производительность, что может ухудшить качество изображения, поэтому это не устраивает компанию.

При этом представитель AMD отметил, что инструменты от энтузиастов, которые позволяют использовать FSR Redstone на видеокартах на RDNA 3, только приветствуются, тогда как сама компания выпускать аналогичное ПО пока не планирует, хотя определённый интерес в этом есть. Это означает, что AMD хотя бы не будет мешать энтузиастам, создающим сторонние моды, которые позволят владельцам более старых видеокарт использовать новые технологии.