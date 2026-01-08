Новая версия ОС будет доступна не для всех пользователей

Компания Microsoft готовится к запуску новейшей версии Windows 11 26H1, но, как и ожидалось, она будет доступна не для всех устройств, пишет издание Neowin. Ранее софтверный гигант сообщал, что планирует выпустить Windows 11 26H1 в начале 2026 года и уже активно тестирует новую версию ОС, а сейчас стал известен более точный период запуска новой версии ОС — утверждается, что она будет доступна весной текущего года.

Источник фото: Windows Report

При этом новая версия Windows 11 станет эксклюзивом для ограниченного числа устройств Copilot+ PC, в том числе на базе чипов серии Snapdragon X2. Производители ноутбуков подтверждают, что выпустят свои новинки с Windows 11 26H1 в первом квартале текущего года, то есть запуск новой версии ОС состоится не позже апреля. Что касается новой версии Windows 11 для массового пользователя, то, как ожидается, ей станет 26H2, которая дебютирует во второй половине 2026 года. Отмечается, что версии 26H1 и 26H2 будут основаны на новой ветке, что подразумевает существенное обновление платформы.