Судя по всему, компания собирается догнать AMD.

Компания Intel работает над следующими поколениями процессоров, которые должны помочь догнать AMD на рынке CPU, о чём сообщает информатор RedGamingTech, раскрывая некоторые подробности, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Утверждается, что настольные процессоры Intel Razer Lake, которые дебютируют в 2027 году после серии Nova Lake, сохранят ту же конфигурацию ядер, что и предшественники, обладая до 16 P-ядер, 32 E-ядер и 4 LP-E-ядер. Благодаря улучшению архитектуры производительные ядра Griffin Cove, по данным информатора, предложат двузначное увеличение IPC, тогда как эффективные ядра Golden Eagle обеспечат ещё больший рост по сравнению с предшественниками, что связано с концепцией унифицированных ядер.

Данная концепция, как утверждается, будет полностью готова к середине 2029 года, дебютировав в линейке настольных процессоров Intel Hammer Lake и представляя собой структуру, аналогичную подходу AMD с её большими ядрами Zen 5 и малыми Zen 5с. Ранее в сети появилась утечка, что данная серия процессоров может получить мощные iGPU, созданные совместно с Nvidia.

Мобильные процессоры Intel Titan Lake, по словам информатора, сохранят структуру ядра, схожую с Razer Lake, но архитектура ядер будет доработана, а также обзаведутся новейшей интегрированной графикой Xe3P Refresh с более чем 12 ядрами Xe.

В целом, планы Intel, если верить утечке, выглядят многообещающе, позволяя компании сократить отставание от AMD после не совсем удачной серии Core Ultra 200S.