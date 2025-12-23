Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
Судя по всему, компания собирается догнать AMD.

Компания Intel работает над следующими поколениями процессоров, которые должны помочь догнать AMD на рынке CPU, о чём сообщает информатор RedGamingTech, раскрывая некоторые подробности, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Утверждается, что настольные процессоры Intel Razer Lake, которые дебютируют в 2027 году после серии Nova Lake, сохранят ту же конфигурацию ядер, что и предшественники, обладая до 16 P-ядер, 32 E-ядер и 4 LP-E-ядер. Благодаря улучшению архитектуры производительные ядра Griffin Cove, по данным информатора, предложат двузначное увеличение IPC, тогда как эффективные ядра Golden Eagle обеспечат ещё больший рост по сравнению с предшественниками, что связано с концепцией унифицированных ядер.

Данная концепция, как утверждается, будет полностью готова к середине 2029 года, дебютировав в линейке настольных процессоров Intel Hammer Lake и представляя собой структуру, аналогичную подходу AMD с её большими ядрами Zen 5 и малыми Zen 5с. Ранее в сети появилась утечка, что данная серия процессоров может получить мощные iGPU, созданные совместно с Nvidia.

Мобильные процессоры Intel Titan Lake, по словам информатора, сохранят структуру ядра, схожую с Razer Lake, но архитектура ядер будет доработана, а также обзаведутся новейшей интегрированной графикой Xe3P Refresh с более чем 12 ядрами Xe.

В целом, планы Intel, если верить утечке, выглядят многообещающе, позволяя компании сократить отставание от AMD после не совсем удачной серии Core Ultra 200S.

#intel
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
7
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
11
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
5
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
3
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2
Президент Blizzard обозначила новые цели — выпускать одну-две крупных игры или дополнения в год
+
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Airbus выделит 50 млн евро на перенос данных в европейскую юрисдикцию
+
Покупатель комплекта DDR5 получил модули DDR4 с неплотно прилегающими радиаторами
3
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
2

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
80
Перспективы дезинфляции в России
46
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
3
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
+

Сейчас обсуждают

Зю
01:01
Опробовал на 25H2. Получил +5 - 30% в тестах 4К CrystalDiskMark. Мне нравится
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Терминатор
00:45
Малость прибавило да и ладненько чем ничего.
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Dentarg
00:33
Он же там уже в командной строке, не? А гуишный вариант так и остался настолько кривым и морально устаревшим, что его выпилили.
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Терминатор
00:19
Если у тебя Windows 8 тебе это не поможет. Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11. а Тест WSAT.
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Пузо
00:13
Блин, все владельцы gcn 1.0/1.1 кому не лень сидели на amdgpu ещё в конце десятых годов. Решалось правкой одного конфига и перезагрузкой.
Radeon HD 7950 показала прирост FPS в играх до 83% при использовании драйвера AMDGPU в Linux
Dentarg
00:11
Это что, Windows 8?
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Терминатор
23:34
Вот файл готовый нажимаешь на него и перегружаешь ПК и всё готово. https://disk.yandex.ru/d/KsRnUbhCyI4NaQ Скорость увеличилась не намного. Пример было 9.6 стало 9.65
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
КОТ
23:16
https://www.deskmodder.de/blog/2025/12/18/windows-11-auch-mit-nativer-nvme-unterstuetzung/
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
КОТ
23:09
Всё о людях думают, опять запреты и ограничения, вместо контроля производства. Когда в этой Думе думать начнут, а не штамповать одни запреты? От этого качество смесей не поменяется.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагает продавать детские молочные смеси по назначению врача
Alexander Muz
23:00
Просто добавьте мыла на максимум :D
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter