Чтобы заставить их работать, ему пришлось пропатчить драйверы

Инженерные образцы видеокарт с нестандартной конфигурацией, которые можно найти на различных площадках в сети Интернет, представляют особый интерес для коллекционеров, но не всегда подходят для геймеров, что доказывает недавний случай с пользователем Tommyjones91, которым он поделился на сайте Reddit, пишет издание VideoCardz.

По словам Tommyjones91, в поисках видеокарты GeForce RTX 3080 Ti он обратился к одному энтузиасту, который сообщил ему, что у него в наличии есть инженерные образцы. Хотя «инженерники» покупателя не интересовали, по случайности он приобрёл именно их в количестве двух штук. Пользователь отмечает, что внешне видеокарты выглядели идентично розничным версиям, но стандартные драйверы для них не устанавливались.

Покупатель проверил информацию о приобретённых GeForce RTX 3080 Ti в GPU-Z и выяснил, что это инженерные экземпляры, обладающие 20 ГБ видеопамяти. Дальнейшая разборка подтвердила данные приложения. Чтобы заставить видеокарты работать, Tommyjones91 пропатчил драйвер Nvidia GeForce версии 581.94.

Источник фото: VideoCardz/Tommyjones91/Reddit

Отмечается, что подобные инженерные образцы не предназначены для продажи и обычно используются для внутреннего тестирования. В процессе их использования геймеры могут столкнуться с рядом проблем, в том числе с неработоспособностью стандартных драйверов.