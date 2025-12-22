Владелец видеокарты выразил удивление относительно качества продукта.

Флагманская видеокарта ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition, выпускаемая ограниченной серией и оценённая в 4000 долларов США, оказалась не лишена недостатков, о чём сообщает один из пользователей, успевших её приобрести, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

По словам пользователя Adrenaline424 на платформе Reddit, после приобретения ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 он не смог подключить её к блоку питания, так как разъём 12V-2×6 оказался физически смещён вправо относительно кулера, что не позволило ему подсоединить кабель питания. Владелец флагманской видеокарты выразил удивление относительно качества исполнения модели, учитывая её высокую стоимость.

Источник фото: VideoCardz/ASUS

С учётом того, что разъём 12V-2×6 требует тщательной установки, чтобы избежать дальнейших проблем с питанием, даже незначительные дефекты и отсутствие достаточного зазора могут помешать правильному подключению.

Ранее сообщалось, что ASUS приостановила поставки ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 из-за проблем с контролем качества, но данный случай с дефектами расположения разъёма пока не связывается с решением производителя.