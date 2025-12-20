Некоторым геймерам придётся подумать об обновлении.

Одна из крупнейших игровых площадок Steam прекращает поддержку 32-битных ОС Windows в ближайшие несколько дней, поэтому геймерам, до сих пор их использующим, следует подумать об обновлении, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Microsoft

В примечании к свежей версии своего приложения Steam разработчики компании Valve напоминают, что с 1 января 2026 года 32-битные версии Windows лишатся обновлений для клиента, так как апдейты со следующего года будут выходить только для 64-битных версий ОС.

В настоящее время Windows 10 является единственной поддерживаемой ОС с 32-битной архитектурой, так как Windows 11 изначально вышла только в 64-битных редакциях. Что касается Windows 7 32 бит и более старых версий Windows, то их поддержка со стороны Steam уже давно подошла к концу.

Отмечается, что окончание поддержки вовсе не значит, что 32-битные версии ОС перестанут работать со Steam в следующем году, но со временем качество обслуживания может ухудшиться, так как Valve перестаёт выпускать для них обновления, поэтому геймерам стоит подумать о варианте перехода на 64-битную ОС.