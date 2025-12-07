Активация технологии позволяет заметно повысить fps.

Популярная игра Half-Life 2, вышедшая более 20 лет назад, с точки зрения графической составляющей до сих пор выглядит вполне неплохо, но благодаря RTX Remix она обретает «вторую жизнь», получив поддержку трассировки пути, хотя это требует от системы высоких вычислительных возможностей. Эксперты YouTube-канала MxBenchmarkPC показали, что даже топовые видеокарты не в состоянии обеспечить показатель в 60 fps без использования генерации кадров.

Как продемонстрировано в видео, разница между оригинальной Half-Life 2 и игрой с трассировкой пути разительна, но и показатели частоты кадров отличаются в несколько раз, падая с 650-680 до 50-55 fps. При этом в разрешении 4K с использованием DLSS 4 Performance и 1440p с применением DLSS 4 Balanced добиться стабильных 60 fps на ПК, оснащённом видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 и процессором Intel Core i7-14700F, не удалось.





Включение генерации кадров позволяет повысить среднюю частоту в разрешении 4K до 100-150 fps, используя режимы 2x-4x, а в 1440p — до 110-220 fps. Это означает, что данная технология позволит насладиться Half-Life 2 с трассировкой пути не только на топовых моделях, таких как RTX 5080, но и более доступных видеокартах.

