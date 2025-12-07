Новинка будет представлена совместно с Vivo S50.

Компания Vivo работает над двумя новыми смартфонами, Vivo S50 Pro Mini и S50, которые могут дебютировать уже через несколько дней, пишет издание Gizmochina.

Хотя производитель официально не подтвердил дату дебюта своих новых моделей, в утечке на платформе Weibo сообщается, что новинки будут представлены 15 декабря текущего года.

Источник фото: Gizmochina

Ранее компания раскрыла, что компактный смартфон Vivo S50 Pro Mini будет основан на субфлагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Данный чип был протестирован в Geekbench, уступив флагманскому Snapdragon 8 Elite Gen 5. Дисплей новинки будет представлен 6.31-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED. Смартфон получит до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1.

Помимо основного датчика, система камер на задней панели новинки будет включать сверхширокоугольный модуль и перископический телеобъектив с сенсором Sony IMX882. На фронтальной стороне расположится 50-Мп селфи-камера.

Автономную работу смартфона будет обеспечивать аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядки. Кроме того, новинка получит линейный двигатель оси X, пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP68/IP69 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Более крупная модель, Vivo S50, согласно имеющимся данным, обзаведётся 6.59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Ранее смартфон появился в базе данных Geekbench с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Ожидается, что новинка будет располагать тройной камерой на задней панели, включая 50-Мп перископический телеобъектив Sony IMX882, а также 50-Мп селфи-камерой на фронтальной стороне. Устройство будет поддерживать 90-Вт проводную зарядку и поставляться с предустановленной OriginOS 6 на базе Android 16. Покупатель сможет выбрать из чёрного, белого, фиолетового и голубого цветовых вариантов.