Видеоадаптер был приобретён за 1200 долларов

Случаи обмана покупателей компьютерных комплектующих недобросовестными продавцами или работниками почты, когда в посылках вместо товара лежат кирпичи или другие посторонние предметы, достаточно распространены по всему миру и происходят с завидной регулярностью — новый инцидент произошёл в США при покупке в магазине Best Buy, пишет издание Tom's Hardware.

Как сообщает пользователь GnarDead на платформе Reddit, в конце ноября он заказал видеокарту Asus TUF GeForce RTX 5080 за 1200 долларов в Best Buy и спустя несколько дней получил посылку. При ближайшем её рассмотрении покупатель заметил отсутствие пломбы, а открыв её увидел, что вместо видеоадаптера в коробке присутствует только набор из четырёх камней.

Источник фото: GnarDead/Reddit

Обманутый покупатель поспешил обратиться в службу поддержки с просьбой возврата денежных средств, на что спустя некоторое время получил отказ — по словам пользователя, магазин, проведя собственное расследование, попросту оставил клиента ни с чем. Участники платформы Reddit посоветовали пострадавшему впредь записывать процесс распаковки на видео, чтобы иметь доказательства, а также поделиться своей историей в социальных сетях, чтобы привлечь внимание общественности. Журналисты издания также отметили, что возврат платежа можно попытаться осуществить через обращение в службу поддержки банка.