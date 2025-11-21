Компания ASUS чуть ранее презентовала свою новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 серии ROG Matrix со специальной версией BIOS XOC, повышающей мощность до 800 Вт, но, как оказалось, прошивка подходит и для ряда других видеоадаптеров, пишет издание Wccftech.
Источник фото: Wccftech
Как выяснили пользователи, при помощи XOC BIOS от ASUS с ограничением мощности до 800 Вт можно прошить целый ряд моделей GeForce RTX 5090 от MSI, Gigabyte, Palit и PNY. К сожалению, не все видеоадаптеры RTX 5090 поддерживают данную прошивку, что специалисты объяснили необходимостью наличия трёх каналов для вентиляторов. В частности, проблемы возникают с MSI SUPRIM Liquid, ASUS Astral Air/LC, ASUS TUF и рядом других моделей.
Источник фото: Wccftech/Overclock.net/sugi0lover
Как показывают результаты тестов, прошивка позволяет успешно поднять лимит мощности до 800 Вт без необходимости аппаратных модификаций, обеспечивая дополнительные 100-200 МГц для GPU по сравнению со стандартным BIOS.
Palit GeForce RTX 5090 с XOC BIOS от ASUS. Источник фото: Wccftech/Overclock.net/Nico67
RTX 5090 в Cyberpunk 2077 со стандартным BIOS (600 Вт) и XOC BIOS от ASUS (800 Вт)
Источник фото: Wccftech/Overclock.net/LtMatt
Стоит учесть, что видеокарта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090, для которой и создавалась искомая прошивка, обладает особой конструкцией, позволяющей выдержать повышение мощности до 800 Вт, тогда как модели от других производителей подобных манипуляций могут не пережить и попросту выйти из строя, поэтому использовать XOC BIOS следует только со знанием дела, учитывая возможные риски.