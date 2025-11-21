Прошивка позволяет достигать более высоких частот.

Компания ASUS чуть ранее презентовала свою новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 серии ROG Matrix со специальной версией BIOS XOC, повышающей мощность до 800 Вт, но, как оказалось, прошивка подходит и для ряда других видеоадаптеров, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Как выяснили пользователи, при помощи XOC BIOS от ASUS с ограничением мощности до 800 Вт можно прошить целый ряд моделей GeForce RTX 5090 от MSI, Gigabyte, Palit и PNY. К сожалению, не все видеоадаптеры RTX 5090 поддерживают данную прошивку, что специалисты объяснили необходимостью наличия трёх каналов для вентиляторов. В частности, проблемы возникают с MSI SUPRIM Liquid, ASUS Astral Air/LC, ASUS TUF и рядом других моделей.

Источник фото: Wccftech/Overclock.net/sugi0lover

Как показывают результаты тестов, прошивка позволяет успешно поднять лимит мощности до 800 Вт без необходимости аппаратных модификаций, обеспечивая дополнительные 100-200 МГц для GPU по сравнению со стандартным BIOS.

Palit GeForce RTX 5090 с XOC BIOS от ASUS. Источник фото: Wccftech/Overclock.net/Nico67





RTX 5090 в Cyberpunk 2077 со стандартным BIOS (600 Вт) и XOC BIOS от ASUS (800 Вт)

Источник фото: Wccftech/Overclock.net/LtMatt

Стоит учесть, что видеокарта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090, для которой и создавалась искомая прошивка, обладает особой конструкцией, позволяющей выдержать повышение мощности до 800 Вт, тогда как модели от других производителей подобных манипуляций могут не пережить и попросту выйти из строя, поэтому использовать XOC BIOS следует только со знанием дела, учитывая возможные риски.