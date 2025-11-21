Сайт Конференция
Breaking news
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
Прошивка позволяет достигать более высоких частот.

Компания ASUS чуть ранее презентовала свою новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 серии ROG Matrix со специальной версией BIOS XOC, повышающей мощность до 800 Вт, но, как оказалось, прошивка подходит и для ряда других видеоадаптеров, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Как выяснили пользователи, при помощи XOC BIOS от ASUS с ограничением мощности до 800 Вт можно прошить целый ряд моделей GeForce RTX 5090 от MSI, Gigabyte, Palit и PNY. К сожалению, не все видеоадаптеры RTX 5090 поддерживают данную прошивку, что специалисты объяснили необходимостью наличия трёх каналов для вентиляторов. В частности, проблемы возникают с MSI SUPRIM Liquid, ASUS Astral Air/LC, ASUS TUF и рядом других моделей.

Источник фото: Wccftech/Overclock.net/sugi0lover

Как показывают результаты тестов, прошивка позволяет успешно поднять лимит мощности до 800 Вт без необходимости аппаратных модификаций, обеспечивая дополнительные 100-200 МГц для GPU по сравнению со стандартным BIOS.

Palit GeForce RTX 5090 с XOC BIOS от ASUS. Источник фото: Wccftech/Overclock.net/Nico67


RTX 5090 в Cyberpunk 2077 со стандартным BIOS (600 Вт) и XOC BIOS от ASUS (800 Вт)

Источник фото: Wccftech/Overclock.net/LtMatt

Стоит учесть, что видеокарта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090, для которой и создавалась искомая прошивка, обладает особой конструкцией, позволяющей выдержать повышение мощности до 800 Вт, тогда как модели от других производителей подобных манипуляций могут не пережить и попросту выйти из строя, поэтому использовать XOC BIOS следует только со знанием дела, учитывая возможные риски.

#geforce rtx 5090
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Я - Константин
23:47
А что Вы их же сами учили и что оказалось яйца курицу учат ? Чем Вам опыт "дохнуть мясных штурмах" поможет при ударе ядеркой ? Или вы загодя готовитесь к обменам 1000 на 30 ? Так При ударе ядеркой то ...
Литва в ближайшие три года намерена потратить сотни миллионов евро на укрепление своей ПВО
Я - Константин
23:42
- Едут как то в одной машине американский делтафорсовец, немецкий бундес, французский легионер, укр из третьей беговой, британский сасовец ... - А за рулём кто ? - Русский - водитель рефрижератора ...
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Я - Константин
23:40
не дай Бог они протрезвеют, пусть занимаются всякой хренью, тем веселее будет реальность для них
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Я - Константин
23:39
Как только первая отгрузка и в сарай влетает дрон ;) Рубикон не дремлет ;)
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Я - Константин
23:38
а будут фалоимитаторы, это ж западная цывырлизация паразитов, это им ближе
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Я - Константин
23:37
Видимо внимательно изучают опыт СВО и делают очень важное и нужное. Приколы про походный макдональдс имеют право на жизнь. ;) Раньше дойчи делали танки, но после того все увидели, как дрон попадая в в...
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
32Влад32
23:33
На каждую хитрую попу найдется болт с резьбой.
Британские эсминцы получат способное уничтожить монету на расстоянии километра лазерное оружие
Crawford
23:24
На счёт гарнитуры улыбнуло))
General Atomics готовит крупную сделку с Саудовской Аравией: 130 MQ-9B и 200 CCA
Snooper
23:10
- "Британские эсминцы получат способное уничтожить монету на расстоянии километра лазерное оружие". - Местные блогеры получили неспособные органично расставить слова в предложении тухлые мозги.
Британские эсминцы получат способное уничтожить монету на расстоянии километра лазерное оружие
unhurtable
22:56
Мдя, почему дураки себя умнее других считают интересно. Метан дешевле бензина и это факт, так зачем, основная реальная проблема - слабая распространенность.
В России газомоторный транспорт могут освободить от утильсбора
