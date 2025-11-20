Сайт Конференция
Breaking news
GPU Adreno X2 в Snapdragon X2 Elite Extreme обеспечил более 50 fps в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3
Qualcomm раскрыла показатели новинки.

Компания Qualcomm продолжает раскрывать спецификации и возможности своих новейших чипов серии Snapdragon X2 — производитель опубликовал новые слайды с дополнительными подробностями, проливающими свет над характеристиками и быстродействием графического процессора Adreno X2 в составе новой линейки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: geeknetic

Графический процессор Adreno X2, которым оснащаются чипы Snapdragon X2, имеет четыре блока рендеринга с 2048 ALU и 21 МБ высокопроизводительной встроенной памяти, к которой шейдерные процессоры могут обращаться со скоростью до 4 ТБ/с. В случае нехватки есть возможность доступа к оперативной памяти LPDDR5X-9523 на скорости до 228 ГБ/с. Каждый из четырёх слайсов в составе Adreno X2 имеет 2 текстурных конвейера, 2 шейдерных процессора, 4 блока трассировки лучей и 2 бэкэнда рендеринга.

Внутренние тесты Qualcomm показывают, что Adreno X2, которым снабжён чип Snapdragon X2 Elite Extreme, в среднем быстрее предшественников в 2.3 раза и энергоэффективнее на 125 %. Также он имеет дополнительные преимущества, в том числе поддержку ряда античит-систем на уровне ядра.

При сравнении показателей Adreno X2 с её основными конкурентами, Radeon 890M в составе Ryzen AI 9 HX 370 и Arc 140v, которым оснащается Core Ultra 9 288V, перевес вновь на стороне чипа от Qualcomm — согласно результатам игровых тестов, новинка в среднем обходит конкурента от AMD на 29 % и обгоняет продукт от Intel на 50 %.

В большинстве популярных игр, протестированных производителем, Adreno X2 обеспечивает высокие показатели fps — например, в Cyberpunk 2077 средняя частота кадров составляет 52 fps, в Borderlands 3 достигает 65 fps, а в The Witcher 3 соответствует 67 fps.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Тесты проводились на референсном устройстве Qualcomm, тогда как первые устройства, оснащённые чипами серии Snapdragon X2, появятся в начале следующего года. Отмечается, что в настоящее время существуют проблемы с программным обеспечением для поддержки игр, которые Qualcomm предстоит решить.

#adreno x2 #snapdragon x2 elite extreme
Источник: notebookcheck.net
