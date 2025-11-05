Тестовые спутники будут запущены в 2027 году.

Растущая отрасль ИИ-вычислений требует строительства всё новых центров обработки данных (ЦОД), операторы которых зачастую сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе дорогой землёй и отсутствием необходимых объёмов электроэнергии. В связи с этим ряд компаний оценивает возможность размещения ЦОД на околоземной орбите — в их число входит и Google, которая активно работает над своей программой Project Suncatcher, пишет издание Ars Technica.

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что Google собирается создать на околоземной орбите масштабируемую сеть центров обработки данных, которая будет основана на использовании спутников, оснащённых солнечными батареями и высокоскоростными каналами связи.

Благодаря размещению аппаратов на гелиосинхронной орбите будет обеспечиваться постоянное поступление солнечного света, который затем будет преобразовываться в электроэнергию для питания орбитальных ЦОД. По словам Google, эффективность подобного решения в восемь раз выше по сравнению с солнечными панелями, размещаемыми на поверхности Земли.

Для обеспечения высокоскоростных каналов связи между аппаратами Google планирует разместить их на близком расстоянии в несколько сотен метров друг от друга. Предварительные тесты показывают, что данное решение позволит обеспечить скорость передачи данных до 1.6 Тбит/с, а в будущем даже увеличить этот показатель.

Кроме того, компания исследует влияние солнечной радиации и экстремальных температур, которые могут негативно воздействовать на компоненты орбитальных ЦОД. В своих исследованиях Google пришла к выводу, что её новейшие процессоры TPU v6e с запасом выдержат дозы радиации на околоземной орбите, не выходя из строя в течение как минимум пяти лет.

Первые прототипы спутников с тензорными процессорами (TPU) на борту Google рассчитывает запустить на околоземную орбиту в 2027 году, тогда как полноценный старт Project Suncatcher планируется к середине 2030-х годов.