Специалист указывает на то, что рынок ИИ перегрет

Крупные компании активно вкладываются в отрасль, связанную с применением технологий искусственного интеллекта, хотя некоторые эксперты предсказывают, что рынок перегрет, а ИИ-пузырь лопнет в ближайшем будущем. Прототип фильма «Игра на понижение» Майкл Берри, возглавляющий хедж-фонд Scion Asset Management и предсказавший кризис на ипотечном рынке произошедший в 2008 году, судя по всему, затеял новую игру на понижение, прогнозируя очередной крах на рынке, что следует из материала издания Fortune.

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что ещё в конце сентября хедж-фонд Берри приобрёл пут-опционы на акции технологического гиганта Nvidia, поставляющего ускорители для ИИ-вычислений, и крупной компании Palantir, разрабатывающей продукты с использованием технологий искусственного интеллекта. Это означает, что при падении стоимости акций данных компаний до определённого уровня Берри сможет получить прибыль.

Кроме того, в социальных сетях глава Scion Asset Management намекнул на перегрев инвестиций и растущий пузырь на рынке ИИ, схожий с тем, что наблюдался перед крахом доткомов, а также указал на круговые сделки в данной области, когда крупные компании по сути вкладывают инвестиции друг в друга.

В ответ глава Palantir Алекс Карп осудил данные действия, заявив, что Берри просто недооценивает технологии искусственного интеллекта. Ряд аналитиков также верит, что рынок ИИ ждёт дальнейший рост, тогда как другие прогнозируют спад в ближайшем будущем, указывая на высокие расходы компаний, вкладывающихся в данный сектор, на фоне низких показателей прибыли.