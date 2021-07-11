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10 интересных и полезных товаров для дома с Алиэкспресс: очиститель воздуха, робот-мойщик окон

В этой подборке будут самые удачные находки распродажа "Все оттенки шопинга" на Алиэкспресс. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
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12 июля стартует распродажа "Все оттенки шопинга" на Алиэкспресс. Рекомендую уже сейчас наполнять корзину полезными товарами, чтобы во время распродажи успеть купить с максимальной скидкой. А я, в свою очередь, подобрал для вас 10 полезных товаров для дома.

Скидки, купоны и промокоды на интересные товары к распродаже вы всегда можете найти в моем Telegram канале и группе в ВК.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1C

Цена 14379 руб. по промокоду OGOSALE3500 и купону продавца

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Робот получил продвинутую систему динамической навигации, которая считывать до 30 000 точек в секунду.

  • тип уборки: сухая и влажная
  • мощность всасывания: 2500 Па
  • пылесборник: 0.6 л, контейнер для воды: 0.2 л
  • время работы на одном заряде: 90 мин
  • есть управление с телефона
  • динамическая визуальная навигация

Домашняя сигнализация

Цена $37

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Домашняя сигнализация с датчиками, пультами и синхронизацией со смартфоном. Дополнительно её можно подключить к камерам и системе противопожарной безопасности. Цена зависит от комплектации.

Озоновый очиститель воздуха

Цена $19

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Очиститель воздуха генерирует озон, который в свою очередь убивает бактерии, вирусы, грибки и плесень, а также губительно действует на пылевых клещей и другие микроорганизмы, являющиеся аллергенами.

Светодиодная лента

Цена 4 840₽ по промокоду FLHM1400

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Кресло регулируется по высоте и может откидываться назад на 155° до лежачего состояния. Имеет съемные подлокотники, поясничную и шейную подушки. Можно даже взять версию с выдвигающейся подставкой для ног.

Контроллер штор

Цена $136

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Умный карниз работает за базе электродвигателя, который по команде автоматически открывает или закрывает шторы. Можно приобрести пульт ДУ, а можно управлять со смартфона или другими датчиками. В приложении есть возможность настроить открытие и закрытие штор по расписанию. Будет отличным приобретением для современного жилья.

Точилка для ножей

Цена $6

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Удобный и универсальный инструмент предназначенный для обслуживания кухонных и рабочих ножей. Комфортность обеспечивается эргономичным корпусом с удобной рукояткой.

Робот-мойщик окон

Цена $96

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Одна из самых популярных моделей на Али. Полезный гаджет в быту, особенно актуально для квартир. Управление осуществляется при помощи пульта ДУ. Мощность всасывания: 5600 Па

Подушка

Цена $32

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Подушка средней жесткости. Имеется эффект памяти. Быстро восстанавливает форму. Качество отличное, физиологически комфортно на ней лежать, просыпаешься отдохнувшим.

Сушилка для обуви Xiaomi YouPin Sothing Zero-One

Цена $10

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Сушилка поможет быстро высушить обувь и не повредить структуру. Будь то стиранные кроссовки или мокрые из-за снега сапоги.

Устройство имеет функцию антибактериальной обработки, что редко можно встретить в сушилках. Она убивает бактерии, а вместе с ними и неприятный запах в обуви. Эта функция предотвращает рост грибка, а это сохранит ваше здоровье. Полезная вещь в каждом доме.

Автоматический штопор Xiaomi

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Цена $9

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Откроет бутылку вина за считанные секунды, работает от пальчиковых батареек. На выбор устройство отдельно или в комплекте с резаком для фольги, вакуумной пробкой, аэратором. Аккумулятора емкостью 550 mah хватает для открытия примерно 70 бутылок вина.


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