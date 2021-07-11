12 июля стартует распродажа "Все оттенки шопинга" на Алиэкспресс. Рекомендую уже сейчас наполнять корзину полезными товарами, чтобы во время распродажи успеть купить с максимальной скидкой. А я, в свою очередь, подобрал для вас 10 полезных товаров для дома.

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Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1C

Цена 14379 руб. по промокоду OGOSALE3500 и купону продавца

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Робот получил продвинутую систему динамической навигации, которая считывать до 30 000 точек в секунду.

тип уборки: сухая и влажная

мощность всасывания: 2500 Па

пылесборник: 0.6 л, контейнер для воды: 0.2 л

время работы на одном заряде: 90 мин

есть управление с телефона

динамическая визуальная навигация

Домашняя сигнализация

Цена $37

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Домашняя сигнализация с датчиками, пультами и синхронизацией со смартфоном. Дополнительно её можно подключить к камерам и системе противопожарной безопасности. Цена зависит от комплектации.

Озоновый очиститель воздуха

Цена $19

КУПИТЬ ТУТ - мини кондиционер - Smartmi Humidifier 2 - XIAOMI MIJIA 3 - Smartmi 2

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Очиститель воздуха генерирует озон, который в свою очередь убивает бактерии, вирусы, грибки и плесень, а также губительно действует на пылевых клещей и другие микроорганизмы, являющиеся аллергенами.

Светодиодная лента

Цена 4 840₽ по промокоду FLHM1400

КУПИТЬ ТУТ - Emperor Camp - для офиса

Кресло регулируется по высоте и может откидываться назад на 155° до лежачего состояния. Имеет съемные подлокотники, поясничную и шейную подушки. Можно даже взять версию с выдвигающейся подставкой для ног.

Контроллер штор

Цена $136

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Умный карниз работает за базе электродвигателя, который по команде автоматически открывает или закрывает шторы. Можно приобрести пульт ДУ, а можно управлять со смартфона или другими датчиками. В приложении есть возможность настроить открытие и закрытие штор по расписанию. Будет отличным приобретением для современного жилья.

Точилка для ножей

Цена $6

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Удобный и универсальный инструмент предназначенный для обслуживания кухонных и рабочих ножей. Комфортность обеспечивается эргономичным корпусом с удобной рукояткой.

Робот-мойщик окон

Цена $96

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КУПИТЬ ТУТ - dBot W120 - PhoReal FR-S60

Одна из самых популярных моделей на Али. Полезный гаджет в быту, особенно актуально для квартир. Управление осуществляется при помощи пульта ДУ. Мощность всасывания: 5600 Па

Подушка

Цена $32

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - с эффектом памяти Alanna

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Подушка средней жесткости. Имеется эффект памяти. Быстро восстанавливает форму. Качество отличное, физиологически комфортно на ней лежать, просыпаешься отдохнувшим.

Сушилка для обуви Xiaomi YouPin Sothing Zero-One

Цена $10

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Сушилка поможет быстро высушить обувь и не повредить структуру. Будь то стиранные кроссовки или мокрые из-за снега сапоги.



Устройство имеет функцию антибактериальной обработки, что редко можно встретить в сушилках. Она убивает бактерии, а вместе с ними и неприятный запах в обуви. Эта функция предотвращает рост грибка, а это сохранит ваше здоровье. Полезная вещь в каждом доме.

Автоматический штопор Xiaomi

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Цена $9

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Откроет бутылку вина за считанные секунды, работает от пальчиковых батареек. На выбор устройство отдельно или в комплекте с резаком для фольги, вакуумной пробкой, аэратором. Аккумулятора емкостью 550 mah хватает для открытия примерно 70 бутылок вина.



