На YouTube-канале Hardware Unboxed опубликован подробный обзор видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE, которая была представлена на мировом рынке примерно через год после своего появления в Китае.

Специалисты канала выразили сомнения относительно позиционирования продукта. Они считают, что использование «9070» в названии — это маркетинговый ход, поскольку технические характеристики видеокарты больше соответствуют уровню Radeon RX 9060 XT.

Источник изображения: Hardware Unboxed

В основе ускорителя лежит модифицированный чип Navi 48, который имеет некоторые дефекты. Из-за этого карта получила меньше вычислительных блоков и памяти по сравнению с флагманской моделью.

Количество потоковых процессоров уменьшилось с 64 до 48 (на 25%).

Объём Infinity Cache сократился до 48 МБ.

Шина памяти стала 192-битной вместо 256-битной.

Объём видеопамяти уменьшился до 12 ГБ (на 25%).

Пропускная способность памяти снизилась на 33% до 432 ГБ/с.

В то же время, рекомендуемая стоимость карты составляет 549 долларов, что соответствует стоимости полноценной Radeon RX 9070 в момент её появления на рынке. В настоящее время стоимость обычной RX 9070 составляет 600 долларов, что делает приобретение «урезанной» версии менее выгодной с экономической точки зрения.

В ходе тестирования, которое проводилось в разрешении 1440p (2K), были проанализированы результаты работы 15 популярных игр.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Исследование показало, что новая модель Radeon RX 9070 GRE не демонстрирует значительного улучшения производительности по сравнению с предыдущей версией. Результаты оказались практически идентичными тем, что были получены при использовании Radeon RX 7900 GRE.

По сравнению с прямым конкурентом, GeForce RTX 5070, новинка отстаёт на 5–6%. Однако она опережает новую GeForce RTX 5060 Ti (16 ГБ) на 25%. При этом Radeon RX 9070 GRE значительно уступает обычной модели RX 9070, демонстрируя разницу в 16–17%.

Положение дел ухудшается, когда активируется функция трассировки лучей. В среднем в семи играх, где используется трассировка лучей, Radeon RX 9070 GRE уступает GeForce RTX 5070 от 10 до 14%. В игре Marvel’s Spider-Man 2 разница в производительности была особенно заметна и составила уже 30%. Более того, в этом конкретном случае новая модель показала даже худшие результаты, чем предыдущая Radeon RX 7900 GRE. В то же время карта AMD расходует на 16% больше электроэнергии по сравнению с конкурирующей моделью от NVIDIA.

По мнению экспертов Hardware Unboxed, покупка Radeon RX 9070 GRE за 550 долларов не является оптимальным решением. Они советуют рассмотреть вариант приобретения обычной Radeon RX 9070, доплатив всего 50 долларов. Это позволит увеличить количество кадров в секунду примерно на 20%, а также и объём видеопамяти на 33% (до 16 ГБ). Специалисты считают, что справедливая стоимость новинки должна быть не более 450 долларов.

Ранее специалисты ComputerBase и автор YouTube-канала JayzTwoCents поделились своими впечатлениями о видеокарте Radeon RX 9070 GRE.

Интересно, что все эксперты сошлись во мнении: не стоит спешить с покупкой новинки, учитывая рекомендованную стоимость и ограниченный объём памяти. Radeon RX 9070 GRE — неплохая карта, у неё есть потенциал. Однако её позиционирование вызывает вопросы.