Следом могут появиться и другие модели.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ возвращаются в продажу в Китае, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на китайские источники. Первой моделью, появившейся в продаже, является Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G. По слухам, речь идёт о небольших партиях с моделями версии V2, но в дальнейшем складские запасы планируют активно пополнять.

Источник изображения: Colorful

На момент написания видеокарта стала доступна для заказа на китайских платформах электронной коммерции по цене около 2349 юаней или 349 долларов США с учётом местных налогов. Видеокарта была выпущена в 2021 году по рекомендованной цене 329 долларов США без учёта налогов. Отправлять заказы начнут на этой неделе, самая ранняя дата доставки — 5 июня.

Ранее инсайдеры сообщали, что NVIDIA и её партнёры, в числе которых компании Colorful, ASUS, MSI и GALAX, готовятся возобновить производство видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ. По последней информации, поставки чипов были запланированы на июнь, а начало массового производства на июль. Возможно, работа идёт с опережением графика.

Официально возобновление производства GeForce RTX 3060 12 ГБ не было анонсировано NVIDIA. По информации на сайте Colorful, модель iGame BattleAx DUO V2 может оснащаться графическим процессором GA106 или GA104. Количество CUDA-ядер 3584. Мощность видеокарты составляет 170 Вт, для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём. Для охлаждения используется система с двумя тепловыми трубками, массивом рёбер и двумя вентиляторами.