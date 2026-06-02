Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Выпустят три варианта с радиаторами типоразмера 240, 360 и 420 мм.
реклама

Компания Noctua объявила на выставке Computex 2026 о начале продаж жидкостных систем охлаждения с 16 июня, сообщает ComputerBase. СЖО получила наименование Noctua NL-LC1 и появится в трёх вариантах, с разными типоразмерами радиатора: 240 мм (LC1-24), 360 мм и 420 мм (LC1-42).

Источник изображения: ComputerBase

О своём решении выйти на рынок универсальных систем жидкостного охлаждения компания рассказала ровно год назад, на выставке Computex 2025. В Noctua решили не разрабатывать систему с нуля, а взять за основу проверенную платформу Asetek Emma G8 V2 и улучшить её.

Источник изображения: Noctua

реклама

Наиболее значительным изменением считается звуко- и виброизоляции блока охлаждения с насосом Asetek. Кроме трёх слоёв звукоизоляции, для снижения вибраций насоса разработан встроенный демпфер колебаний. Следующее изменение, возможность выбирать один из трёх режимов работы насоса: тихий, сбалансированный и ручной. В каждом из режимов минимальная скорость вращения насоса составляет 750 оборотов в минуту (20% ШИМ). Пользователи могут индивидуально настраивать скорость вращения.

Источник изображения: Noctua

Третьим изменением является использование фирменных вентиляторов Noctua. Это либо 140-мм NF-A14x25 G2 для модели с радиатором типоразмера 420 мм, либо 120-мм вентилятора NF-A12x25 G2. Вентиляторы работают с разной скоростью, чтобы избежать нежелательного шума, вызванного резонансом. Наконец, четвёртое изменение, новейший крепёж Noctua SecuFirm2+, который является универсальным для современных продуктов компании и позволяет устанавливать систему охлаждения со смещением.

Источник изображения: Noctua

Отдельно Noctua предлагает дополнительный 80-мм вентилятор NL-ACF1, который устанавливается на крышку охлаждающего блока и обдувает подсистему питания материнской платы, модули оперативной памяти и ближайший твердотельный накопитель M.2.

В Европе цены на СЖО от Noctua начинаются от 219,90 € за 240-мм версию. Система с радиатором типоразмера 360 мм оценена компанией в 249,90 €. Система с самым крупным 420-мм радиатором будет продаваться по цене от 279,90 €. Дополнительный вентилятор будет доступен по цене от 19,90 €.

#системы охлаждения #noctua #жидкостное охлаждение
Источник: computerbase.de
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
ЕС рассматривает заморозку ограничений цены на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter