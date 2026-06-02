Выпустят три варианта с радиаторами типоразмера 240, 360 и 420 мм.

Компания Noctua объявила на выставке Computex 2026 о начале продаж жидкостных систем охлаждения с 16 июня, сообщает ComputerBase. СЖО получила наименование Noctua NL-LC1 и появится в трёх вариантах, с разными типоразмерами радиатора: 240 мм (LC1-24), 360 мм и 420 мм (LC1-42).

Источник изображения: ComputerBase

О своём решении выйти на рынок универсальных систем жидкостного охлаждения компания рассказала ровно год назад, на выставке Computex 2025. В Noctua решили не разрабатывать систему с нуля, а взять за основу проверенную платформу Asetek Emma G8 V2 и улучшить её.

Источник изображения: Noctua

реклама

Наиболее значительным изменением считается звуко- и виброизоляции блока охлаждения с насосом Asetek. Кроме трёх слоёв звукоизоляции, для снижения вибраций насоса разработан встроенный демпфер колебаний. Следующее изменение, возможность выбирать один из трёх режимов работы насоса: тихий, сбалансированный и ручной. В каждом из режимов минимальная скорость вращения насоса составляет 750 оборотов в минуту (20% ШИМ). Пользователи могут индивидуально настраивать скорость вращения.

Источник изображения: Noctua

Третьим изменением является использование фирменных вентиляторов Noctua. Это либо 140-мм NF-A14x25 G2 для модели с радиатором типоразмера 420 мм, либо 120-мм вентилятора NF-A12x25 G2. Вентиляторы работают с разной скоростью, чтобы избежать нежелательного шума, вызванного резонансом. Наконец, четвёртое изменение, новейший крепёж Noctua SecuFirm2+, который является универсальным для современных продуктов компании и позволяет устанавливать систему охлаждения со смещением.

Источник изображения: Noctua

Отдельно Noctua предлагает дополнительный 80-мм вентилятор NL-ACF1, который устанавливается на крышку охлаждающего блока и обдувает подсистему питания материнской платы, модули оперативной памяти и ближайший твердотельный накопитель M.2.

В Европе цены на СЖО от Noctua начинаются от 219,90 € за 240-мм версию. Система с радиатором типоразмера 360 мм оценена компанией в 249,90 €. Система с самым крупным 420-мм радиатором будет продаваться по цене от 279,90 €. Дополнительный вентилятор будет доступен по цене от 19,90 €.