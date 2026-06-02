В текущем году завод изготовит четыре борта для ведомственных структур, а коммерческий перевозчик Red Wings получит доступ к машинам только с 2027 года.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) обнародовала график первых поставок серийных самолётов Ту-214. Как сообщил руководитель компании Вадим Бадеха, в 2026 году с конвейера сойдут четыре единицы этой модели. Однако получателями станут не гражданские авиакомпании, а так называемые спецзаказчики — структуры, не относящиеся к сфере массовых пассажирских перевозок.

Рыночным перевозчикам, в частности авиакомпании Red Wings, придётся дожидаться следующего года. Именно с 2027-го, по словам Бадехи, начнутся поставки для коммерческой эксплуатации. При этом планы корпорации предполагают ежегодное наращивание объёмов выпуска: восемь машин в 2027 году и последующий выход на 20 самолётов в год.

«Завод к этому практически готов, мы готовы выпускать его серийно, массово», — подчеркнул глава ОАК, имея в виду производственные мощности Казанского авиационного завода. Это предприятие работает в кооперации с инженерным центром «Туполева» и при поддержке промышленного блока госкорпорации «Ростех».

Программа Ту-214 остаётся одной из приоритетных для российского гражданского авиастроения. Её реализация призвана обеспечить обновление парка отечественных авиаперевозчиков среднемагистральными лайнерами, произведёнными полностью внутри страны. В 2026 году корпорация рассчитывает получить прибыль и сохранить положительную финансовую динамику в дальнейшем.