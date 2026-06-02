Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Мини-ПК получит расширенный тепловой лимит до 140 Вт.
реклама

Компания ASUS анонсировала в линейке ProArt два новых ноутбука на базе платформы NVIDIA RTX Spark с чипами N1X, сообщает VideoCardz.com. Это модели ProArt P16 (H7607) и ProArt P14 (H7407), в первую очередь предназначенные для создателей контента, разработчиков в сфере ИИ и пользователей, работающих с приложениями ИИ локально. Также ASUS выпустит мини-ПК ProArt, основанный на той же платформе. Эта система получит расширенный тепловой лимит до 140 Вт.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Платформа NVIDIA RTX Spark оснащается чипом, наименование которого не уточняется в официальных презентациях и на официальной странице продукта, однако генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг во время своих выступлений называл его N1X, пишет VideoCardz.com.

реклама

По всей видимости, пока на рынке доступна единственная флагманская конфигурация RTX Spark, информация о полном модельном ряде публиковаться не будет. В перспективе должны появиться урезанные варианты для более доступных устройств. Текущая конфигурация NVIDIA RTX Spark оснащается чипом N1X, который объединяет 20-ядерный Arm-процессор Grace и графический процессор Blackwell (6144 CUDA ядер).

Оба ноутбука ProArt оснащаются дисплеями ASUS Lumina Pro OLED. В модели ProArt P16 дисплей поддерживает разрешение 4K, переменную частоту обновления до 120 Гц и NVIDIA G-SYNC. В модели ProArt P14 используется дисплей с разрешением 3K. Заявлены: точность цветопередачи Delta E < 1, пиковая яркость 1600 нит и антибликовое покрытие.

В компании ASUS отметили, что новые ProArt P16 и P14 тоньше и легче моделей прошлого поколения, включая ProArt P16 (H7606). В числе прочих особенностей: аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт·ч; изготовленный на ЧПУ-станке корпус; сенсорная панель с обратной связью Haptic Touchpad Feedback; фирменные цвета Nano Black и Neo White; расширенные ИИ-возможности в Windows.

Цены не уточняются, запуск запланирован на осень 2026 года.

#asus #ноутбуки #мини-пк #nvidia rtx spark
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
ЕС рассматривает заморозку ограничений цены на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter