Компания ASUS анонсировала в линейке ProArt два новых ноутбука на базе платформы NVIDIA RTX Spark с чипами N1X, сообщает VideoCardz.com. Это модели ProArt P16 (H7607) и ProArt P14 (H7407), в первую очередь предназначенные для создателей контента, разработчиков в сфере ИИ и пользователей, работающих с приложениями ИИ локально. Также ASUS выпустит мини-ПК ProArt, основанный на той же платформе. Эта система получит расширенный тепловой лимит до 140 Вт.

Платформа NVIDIA RTX Spark оснащается чипом, наименование которого не уточняется в официальных презентациях и на официальной странице продукта, однако генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг во время своих выступлений называл его N1X, пишет VideoCardz.com.

По всей видимости, пока на рынке доступна единственная флагманская конфигурация RTX Spark, информация о полном модельном ряде публиковаться не будет. В перспективе должны появиться урезанные варианты для более доступных устройств. Текущая конфигурация NVIDIA RTX Spark оснащается чипом N1X, который объединяет 20-ядерный Arm-процессор Grace и графический процессор Blackwell (6144 CUDA ядер).

Оба ноутбука ProArt оснащаются дисплеями ASUS Lumina Pro OLED. В модели ProArt P16 дисплей поддерживает разрешение 4K, переменную частоту обновления до 120 Гц и NVIDIA G-SYNC. В модели ProArt P14 используется дисплей с разрешением 3K. Заявлены: точность цветопередачи Delta E < 1, пиковая яркость 1600 нит и антибликовое покрытие.

В компании ASUS отметили, что новые ProArt P16 и P14 тоньше и легче моделей прошлого поколения, включая ProArt P16 (H7606). В числе прочих особенностей: аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт·ч; изготовленный на ЧПУ-станке корпус; сенсорная панель с обратной связью Haptic Touchpad Feedback; фирменные цвета Nano Black и Neo White; расширенные ИИ-возможности в Windows.

Цены не уточняются, запуск запланирован на осень 2026 года.