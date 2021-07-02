Панель в авто

Цена $15

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Панель управления для различных электрических игрушек, можно подключить к гоночному автомобилю. Работает от сети постоянного тока с напряжением 12 вольт. Представляет собой металлический каркас с встроенными кнопками старта, тублером в защитном чехле. Установка при помощи винтов в комплекте и подключаемых проводов.

Стартер "прикуриватель" Baseus 800А

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Цена $33 по промокоду OHWOW425 и купону продавца $2/30

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Подходит почти для любого авто, будь кроссовер или легковушка. На одном заряде хватает чтобы завести до 40 раз авто. Плюс можно использовать как повербанк для смартфонов и фонарик. Будет отличным подарком для каждого автомобилиста.

Насадка на смеситель

Цена $1.70 - 7

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Используется для регулировки подачи воды в 3‑х положениях. Приспособление рассеивает струю создавая равномерный поток воды для мытья посуды, продуктов, рук. Изделие вращается вокруг своей оси на 360 градусов, изготовлено из прочного абс пластика. В комплекте есть силиконовые прокладки.

Устанавливается путем совмещения винтовой резьбы диаметр которой составляет 5,3 см. Специальной клавишей можно отрегулировать образовавшиеся брызги. Насадка имеет конусообразный вид, можно установить на кран в ванной комнате, раковине, а также повесить на шланг в качестве душевой лейки. Важной особенностью является равномерное распределение и экономия воды.

Фонарь

Цена $8

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Перезаряжаемый светодиодный светильник, устройство можно использовать в походах, в поездках, для освещения различных узлов и механизмов во время ремонта техники и оборудования. Корпус выполнен из водонепроницаемого сплава 2‑х материалов — абс пластика и нейлона. У светильника есть индикатор уровня зарядки, мощные магнитные вставки за которые можно прикрепить к любой металлической поверхности, откидная нижняя рамка превращается в крючок для подвешивания.

Автоматическая кормушка для животных

Цена $52

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Управляется через голосовые команды или с приложения на смартфоне. Аппарат с кнопочным управлением на корпусе, с жк дисплеем, используется, для того чтобы задать необходимую программу для кормления. Оборудован встроенным инфракрасным датчиком для обнаружения вашего питомца.

Удлинитель

Цена $11

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Многофункциональное зарядное устройство в виде сетевого фильтра с тремя штепсельным разъёмами и тремя гнездами под USB. Оборудовано кнопкой включения и индикатором режима работы. Используется для зарядки и питания различных мобильных и бытовых устройств и техники. Корпус изготовлен из прочного термостойкого пластика, есть встроенный предохранитель питания на 10 ампер.

Колонка

Цена $18

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Портативная Bluetooth колонка, исполненная в ретро стиле. Имеет функции радиоприемника на диапазоне AM и FM. Считывает информацию со съёмных карт памяти через USB гнездо и слот для TF карты. Есть разъём AUX для подключения различных мультимедийных гаджетов. В колонке есть встроенный усилитель сигнала.

Меч ручной работы

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Цена $162

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Декоративный меч из марганцевой стали, выполнен ручным способом, конструкция сделана с учетом всех особенностей китайской культуры единоборств. Двуручная рукоятка с крепким и удобным хватом. Лезвие широкое, имеет обоюдно острую заточку режущей кромки. Гарда, тыльник и ножны имеют рельефный узор, на лезвии есть надпись в виде иероглифов.

Мультититул

Цена $3

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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi NEXTOOL

Многофункциональный инструмент с 18 рабочими наконечниками для обслуживания велосипеда, мелкого ремонта бытовой техники, в качестве вспомогательного предмета для хозяйственных нужд. Выполнен в форме звездочки на каждой из сторон находится плоская, крестообразная, шестигранная отвертка, есть гаечные ключи, открывалка для бутылок. Можно повесить на карабин, прикрепить к рюкзаку.

Уголки

Цена $1

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Силиконовый уголок для установки на столы, столешницы, различную корпусная и встроенная мебель. Предостерегает столкновение детей об острые и тупые края. Размер изделия 4,5 на 1,5 см. Для установки используется двухсторонний скотч. Силиконовая насадка плотно крепится, исключая смещения.

Светильник

Цена $11

КУПИТЬ ТУТ - популярные

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Ночной светильник светодиодного типа, представляет собой форму рыбака. Есть режим смены цветов освещения, обладает 3D визуализацией. Ночник изготовлен из абс пластика, мощность устройства 0,5 ватт. Работает от аккумулятора заряжаемого через кабель usb.

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