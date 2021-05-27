Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: металлоискатель TX-850, трусы Xiaomi

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
[ ] для раздела Блоги
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке

Портативная колонка Divoom

Цена $70

КУПИТЬ ТУТ

Ditoo обеспечивает мощный звук на 360 ° благодаря тонко настроенному драйверу и басовому излучателю. Бесшовный объемный материал обеспечивает захватывающий звук, который охватывает всю комнату и пространство. Аккумулятор на 3000mah. Мощность 10 ватт. 

Тактический ремень

реклама

Цена $5

КУПИТЬ ТУТ

Этот ремень выполнен из специальной канвасной ленты - это прочный и долговечный материал. Отлично подойдет по разные модели штанов. Красивая металлическая пряжка имеет размер 6,5 * 4,8 см.

Металлоискатель TX-850

Цена $132

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

КУПИТЬ ТУТ и MD-4030

Используется для обнаружения сплава цветных и черных металлов, на максимальной глубине до 2,5 метров. Можно отрегулировать чувствительность катушки, для распознания есть специальный звуковой сигнал и световая индикация.

Дальномер Mileseey

Цена $15

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Электронный дальномер бреда Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния лазером. Кроме того, прибор имеет функцию замера площади, а также объёма. Расстояние измерения устройства достигает от 40 до 100 метров. Магазин предлагает девять вариантов конфигурации функционала дальномера.

Компрессор

Цена $24

КУПИТЬ ТУТ

Используется для накачивания спортивного инвентаря, лодок, различных изделий из резины. Расход воздуха составляет 15 л/мин. Есть несколько систем измерений. Для удобства есть фонарик. Работает от встроенного аккумулятор или от прикуривателя авто.

Трусы Xiaomi

Цена $7

КУПИТЬ ТУТ

Набор мужских трусов со стандартной посадкой и широкой резинкой. Можно выбрать как однотонные сдержанные комплекты, так и более смелые — с узорами и яркими рисунками.

Набор для ремонта шин

Цена $5

КУПИТЬ ТУТ

Набор для ремонта, который пригодится в дороге. Позволяет устранить прокол бескамерной шины всего за несколько минут. В кейсе лежат рашпиль и специальное шило с запасными наконечниками, а также каучуковые жгуты и резак.

Тонометр

Цена $18

реклама



КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Saint Health

Данный прибор используется для измерения артериального давления организма. Внутри установлен компрессор, который позволяет нагнетать воздух в манжету одеваемую на руку. На жидкокристаллическом дисплее отображается артериальное давление, сердечный ритм, пульс.

Беспроводной геймпад

Цена $29

реклама

КУПИТЬ ТУТ - MOCUTE 050

Один из лучших китайских игровых манипуляторов. Работает через Bluetooth или собственный внешний стик для USB. Работает с устройствами на Windows, Android, Android TV, TV-боксами и игровыми приставками

Еще больше полезных товаров найдете в Telegram канале - https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника подборка техника дешевые товары товары для дома
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
34

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 34
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
9
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
37
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
33
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
90
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
45
Революционные камеры Xiaomi запущены в массовое производство
4
Владельцы Биткотнов за несколько дней потеряли $14.2 миллиарда продавая криптовалюту по низкой цене
19
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
62
После встречи с Илоном Маском майнеры обязались перейти на возобновляемые источники энергии
46
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
17
73 смартфона и планшета Samsung получат прошивку One UI 4.0 на Android 12
+
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
45
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
+
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
16
Сегодня состоится релиз браузера Chrome 91
6
Xiaomi Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне iPhone Xs Max и лучше, чем ASUS ZenFone 6
2
Goldman Sachs: Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной криптовалюты
5
Илон Маск объяснил свою заинтересованность Dogecoin
5

Популярные статьи

Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
16
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
145
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
6
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже

Сейчас обсуждают

Ник Хобо
10:12
экселька
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
Keltis
10:10
Какая-то идиотия. Ты покупаешь приставку чтобы сидеть чахнуть над играми, чтобы их не было у других, вместо того чтобы получать удовольствие самому?
Sony планирует выпустить Uncharted 4 на PC
Андрей Илясов
10:10
Статья издёвка ?
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
i_ran_past
10:08
А зачем ему что-то предпринимать, если прёт сверхприбыль?
Глава NVIDIA считает, что основной спрос генерируют профессиональные майнеры
Earanak
10:07
UE5 уже можно скачать и все самому лично проверить. И Lumen и Nanit-ы работают прекрасно, даже на GTX видяхах. А пишешь ты херь какую то если честно, хер пойми что мне пытаешься доказать. Охлади свое ...
На этой неделе Epic Games подробнее расскажет о перспективном движке Unreal Engine 5
Bernigan
10:06
Он просто не в ладах с реальностью
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
crius
10:05
В этом мире если что хочешь купить, надо покупать не откладывая. Иначе завтра станет дороже из-за курса, стихийных бедствий и майнеров... Проверено.
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
dimkahon
10:04
Cходи скатай катку, остуди стул.
Вдохновлённый Hexen ретро-экшен Graven добрался до раннего доступа
ахахах
10:03
газ скоро только свой и будет,когда вентиль закрутят
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
ExtenZ
10:03
Норм Вот потянется и ЛизаСу, что тогда делать будем? Сидеть на Ryzen 5 3400G ?
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем