Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: металлоискатель TX-850, трусы Xiaomi
Портативная колонка Divoom
Цена $70
Ditoo обеспечивает мощный звук на 360 ° благодаря тонко настроенному драйверу и басовому излучателю. Бесшовный объемный материал обеспечивает захватывающий звук, который охватывает всю комнату и пространство. Аккумулятор на 3000mah. Мощность 10 ватт.
Тактический ремень
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Цена $5
Этот ремень выполнен из специальной канвасной ленты - это прочный и долговечный материал. Отлично подойдет по разные модели штанов. Красивая металлическая пряжка имеет размер 6,5 * 4,8 см.
Металлоискатель TX-850
Цена $132
Используется для обнаружения сплава цветных и черных металлов, на максимальной глубине до 2,5 метров. Можно отрегулировать чувствительность катушки, для распознания есть специальный звуковой сигнал и световая индикация.
Дальномер Mileseey
Цена $15
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Электронный дальномер бреда Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния лазером. Кроме того, прибор имеет функцию замера площади, а также объёма. Расстояние измерения устройства достигает от 40 до 100 метров. Магазин предлагает девять вариантов конфигурации функционала дальномера.
Компрессор
Цена $24
Используется для накачивания спортивного инвентаря, лодок, различных изделий из резины. Расход воздуха составляет 15 л/мин. Есть несколько систем измерений. Для удобства есть фонарик. Работает от встроенного аккумулятор или от прикуривателя авто.
Трусы Xiaomi
Цена $7
Набор мужских трусов со стандартной посадкой и широкой резинкой. Можно выбрать как однотонные сдержанные комплекты, так и более смелые — с узорами и яркими рисунками.
Набор для ремонта шин
Цена $5
Набор для ремонта, который пригодится в дороге. Позволяет устранить прокол бескамерной шины всего за несколько минут. В кейсе лежат рашпиль и специальное шило с запасными наконечниками, а также каучуковые жгуты и резак.
Тонометр
Цена $18
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Saint Health
Данный прибор используется для измерения артериального давления организма. Внутри установлен компрессор, который позволяет нагнетать воздух в манжету одеваемую на руку. На жидкокристаллическом дисплее отображается артериальное давление, сердечный ритм, пульс.
Беспроводной геймпад
Цена $29
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Один из лучших китайских игровых манипуляторов. Работает через Bluetooth или собственный внешний стик для USB. Работает с устройствами на Windows, Android, Android TV, TV-боксами и игровыми приставками
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