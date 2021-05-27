Портативная колонка Divoom

Цена $70

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Ditoo обеспечивает мощный звук на 360 ° благодаря тонко настроенному драйверу и басовому излучателю. Бесшовный объемный материал обеспечивает захватывающий звук, который охватывает всю комнату и пространство. Аккумулятор на 3000mah. Мощность 10 ватт.

Тактический ремень

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Цена $5

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Этот ремень выполнен из специальной канвасной ленты - это прочный и долговечный материал. Отлично подойдет по разные модели штанов. Красивая металлическая пряжка имеет размер 6,5 * 4,8 см.

Металлоискатель TX-850

Цена $132

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КУПИТЬ ТУТ и MD-4030

Используется для обнаружения сплава цветных и черных металлов, на максимальной глубине до 2,5 метров. Можно отрегулировать чувствительность катушки, для распознания есть специальный звуковой сигнал и световая индикация.

Дальномер Mileseey

Цена $15

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Электронный дальномер бреда Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния лазером. Кроме того, прибор имеет функцию замера площади, а также объёма. Расстояние измерения устройства достигает от 40 до 100 метров. Магазин предлагает девять вариантов конфигурации функционала дальномера.

Компрессор

Цена $24

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Используется для накачивания спортивного инвентаря, лодок, различных изделий из резины. Расход воздуха составляет 15 л/мин. Есть несколько систем измерений. Для удобства есть фонарик. Работает от встроенного аккумулятор или от прикуривателя авто.

Трусы Xiaomi

Цена $7

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Набор мужских трусов со стандартной посадкой и широкой резинкой. Можно выбрать как однотонные сдержанные комплекты, так и более смелые — с узорами и яркими рисунками.

Набор для ремонта шин

Цена $5

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Набор для ремонта, который пригодится в дороге. Позволяет устранить прокол бескамерной шины всего за несколько минут. В кейсе лежат рашпиль и специальное шило с запасными наконечниками, а также каучуковые жгуты и резак.

Тонометр

Цена $18

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Saint Health

Данный прибор используется для измерения артериального давления организма. Внутри установлен компрессор, который позволяет нагнетать воздух в манжету одеваемую на руку. На жидкокристаллическом дисплее отображается артериальное давление, сердечный ритм, пульс.

Беспроводной геймпад

Цена $29

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КУПИТЬ ТУТ - MOCUTE 050

Один из лучших китайских игровых манипуляторов. Работает через Bluetooth или собственный внешний стик для USB. Работает с устройствами на Windows, Android, Android TV, TV-боксами и игровыми приставками

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