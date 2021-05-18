Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: автомойка Baseus, краскопульт AOBEN 750 Вт
Усилитель звука
Цена $21
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Цифровой усилитель звука общей мощностью 100 Вт со встроенным проигрывателем. Оснащён интерфейсами RCA, USB, AUX, Bluetooth 5.0, а также картридером. Способен воспроизводить форматы MP3. WAV, APE и FLAC.
Шуруповерт
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Цена $39
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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.
Комплект кухонных ножей
Цена $6.90 - 78
Кухонные ножи XITUO с лезвиями из нержавеющей стали, и поверхностью с дамасским узором. В набор входит поварской нож, нож для хлеба, нарезки, тесак, обвалочный нож и нож для очистки овощей и фруктов. К заказу доступно 17 вариантов.
Складная печка
Цена $25
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Туристическая печка от Widesea сделана из устойчивого к коррозии титанового сплава, листы металла имеют толщину 0.5 мм. В зависимости от выбранного размера, масса печки будет составлять всего 220 или 310 г. С собой возить удобно, занимает мало места, чехол в комплекте неплохой.
Электрическая автомойка Baseus
Цена $92
Работает от встроенного двигателя высокого давления. Может забирать воду из ведра, бочки, различных ёмкостей. Развивает давление воды от 0,5 до 0,7 мпа. Работает от встроенной батареи в течение 30 минут. Заряжается через кабель type-c. Обладает удобной эргономикой и эффективной очисткой. За час может перекачивать до 72 л воды.
Мощный фонарь
Цена $22
Используется для освещения больших пространств, можно взять с собой в поход, экспедицию. Работает от встроенного аккумулятора типа 18650. Есть несколько режимов освещения, которые переключаются через кнопку. Непрерывное время работы до 6 часов.
Качественный краскопульт
Цена $346
Компрессор для распыления жидкости, краски, различных составов для обработки поверхностей, предметов и деталей. Краскопульт с объемом чаши в 2 литра. Дальность покрытия струи проходящей через сопло составляет от 10 до 60 см.
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