Усилитель звука

Цена $21

КУПИТЬ ТУТ - Nobsound - Fosi

Цифровой усилитель звука общей мощностью 100 Вт со встроенным проигрывателем. Оснащён интерфейсами RCA, USB, AUX, Bluetooth 5.0, а также картридером. Способен воспроизводить форматы MP3. WAV, APE и FLAC.

Шуруповерт

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Цена $39

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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.

Комплект кухонных ножей

Цена $6.90 - 78

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Кухонные ножи XITUO с лезвиями из нержавеющей стали, и поверхностью с дамасским узором. В набор входит поварской нож, нож для хлеба, нарезки, тесак, обвалочный нож и нож для очистки овощей и фруктов. К заказу доступно 17 вариантов.

Складная печка

Цена $25

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Туристическая печка от Widesea сделана из устойчивого к коррозии титанового сплава, листы металла имеют толщину 0.5 мм. В зависимости от выбранного размера, масса печки будет составлять всего 220 или 310 г. С собой возить удобно, занимает мало места, чехол в комплекте неплохой.

Электрическая автомойка Baseus

Цена $92

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Работает от встроенного двигателя высокого давления. Может забирать воду из ведра, бочки, различных ёмкостей. Развивает давление воды от 0,5 до 0,7 мпа. Работает от встроенной батареи в течение 30 минут. Заряжается через кабель type-c. Обладает удобной эргономикой и эффективной очисткой. За час может перекачивать до 72 л воды.

Мощный фонарь

Цена $22

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Используется для освещения больших пространств, можно взять с собой в поход, экспедицию. Работает от встроенного аккумулятора типа 18650. Есть несколько режимов освещения, которые переключаются через кнопку. Непрерывное время работы до 6 часов.

Качественный краскопульт

Цена $346

КУПИТЬ ТУТ - AOBEN 750 Вт

Компрессор для распыления жидкости, краски, различных составов для обработки поверхностей, предметов и деталей. Краскопульт с объемом чаши в 2 литра. Дальность покрытия струи проходящей через сопло составляет от 10 до 60 см.

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