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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: автомойка Baseus, краскопульт AOBEN 750 Вт

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Электрическая автомойка Baseus

Цена $92

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Работает от встроенного двигателя высокого давления. Может забирать воду из ведра, бочки, различных ёмкостей. Развивает давление воды от 0,5 до 0,7 мпа. Работает от встроенной батареи в течение 30 минут.  Заряжается через кабель type-c. Обладает удобной эргономикой и эффективной очисткой. За час может перекачивать до 72 л воды.

Мощный фонарь

Цена $22

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Используется для освещения больших пространств, можно взять с собой в поход, экспедицию. Работает от встроенного аккумулятора типа 18650. Есть несколько режимов освещения, которые переключаются через кнопку. Непрерывное время работы до 6 часов.

Качественный краскопульт

Цена $346

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Компрессор для распыления жидкости, краски, различных составов для обработки поверхностей, предметов и деталей. Краскопульт с объемом чаши в 2 литра. Дальность покрытия струи проходящей через сопло составляет от 10 до 60 см.

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