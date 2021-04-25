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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: электросамокат, система видеонаблюдение

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Мини светильник

Цена $17

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Используется для создания фото и видео сюжетов. Дает возможность убрать лишние тени, создать равномерное оттенок на предметах. Цветовая температура составляет 2500-9000 К. Угол распространения луча 120 градусов, яркость составляет 800 Люмен.

Комплект видеонаблюдения ZOSI

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Цена $166

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Проблема с видеонаблюдением в доме или на участке будет полностью решена, если приобрести комплект, включающий регистратор и 8 камер видеонаблюдения от производителя Zosi. Даже если нет интернета, все данные записываются на жёсткий диск.

Портативный мини проектор

Цена $77

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Портативный мини проектор – современный гаджет, который позволяет насладиться вечерним просмотром любимого фильма в хорошей компании. Он дает возможность получить четкую и яркую картинку на подходящем однотонном полотне, на которое будет транслироваться кинолента.

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Такие светильники идеально подходят для установки на открытом воздухе, так как они выполнены из прочного пластика с сертификатом защиты IP65. Одним из его достоинств является небольшая солнечная панель, при помощи которой встроенный аккумулятор заряжается в течение дня. Светильник имеет три режима работы: постоянная активность, автовключение только при обнаружении движения и промежуточный режим (свет горит, пока поблизости находится человек).

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Применяется для изучения и исследования грунтов, почв и прочих поверхностных и глубинных слоев земли на предмет присутствия металлов. Зона действия до 2,5 метров в глубину. Работает от аккумулятора 9 вольт. Оповещение в виде звука и световой индикации.

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Устройство занимает всего одну розетку, а позволяет одновременно заряжать дюжину устройств. Радует наличие двух универсальных розеток - с ними не нужны всякие адаптеры-переходники. Центральная часть корпуса представляет из себя беспроводную зарядку для смартфонов. 

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Он пригодится во время ремонта, при поклейке обоев или для установки картины. В строительных магазинах варианты на 12 линий стоят неприлично дорого, поэтому многие приобретают их на Алиэкспресс. Инструмент поставляется в тканевой сумке.

Система мониторинга давления в шинах

Цена $18

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Система позволяет в режиме онлайн следить за давлением и температурой в шинах. В комплекте идут 4 датчика. Они накручиваются на колеса вместо стандартных колпачков. Есть версия с датчиками, которые встраиваются вместо стандартного нипеля (но это уже нужно снимать шину). 

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kemanorell
08:18
А дальше что ? Майнинг на блоках питания ? Я в этом майнинге вижу не больше, чем сраный проект по накручиванию стоимости комплектующих. Нет регулятора, ни к чему толком не привязано, курс херачится по...
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Kasyan
08:18
Самой дорогой и самой провальной!
Cyberpunk 2077 оказалась самой дорогой игрой в истории, обогнав GTA V и COD: Modern Warfare 2
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