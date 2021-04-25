Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: электросамокат, система видеонаблюдение
Мини светильник
Цена $17
Используется для создания фото и видео сюжетов. Дает возможность убрать лишние тени, создать равномерное оттенок на предметах. Цветовая температура составляет 2500-9000 К. Угол распространения луча 120 градусов, яркость составляет 800 Люмен.
Комплект видеонаблюдения ZOSI
реклама
Цена $166
КУПИТЬ ТУТ - Jooan 8CH - Techage - H.VIEW
Проблема с видеонаблюдением в доме или на участке будет полностью решена, если приобрести комплект, включающий регистратор и 8 камер видеонаблюдения от производителя Zosi. Даже если нет интернета, все данные записываются на жёсткий диск.
Портативный мини проектор
Цена $77
Портативный мини проектор – современный гаджет, который позволяет насладиться вечерним просмотром любимого фильма в хорошей компании. Он дает возможность получить четкую и яркую картинку на подходящем однотонном полотне, на которое будет транслироваться кинолента.
Электросамокат Ninebot By Segway KickScooter MAX
Цена $676 по промокоду AASPRT5000
реклама
Компактное и удобное средство передвижения в городе. Можно на нем добираться на работу или учебу. Скорость передвижения 30 км/ч. Набирает скорость очень резво! Полная зарядка 6 часов. Быстрая доставка из РФ.
Светильник на солнечных батареях
Цена $20
Такие светильники идеально подходят для установки на открытом воздухе, так как они выполнены из прочного пластика с сертификатом защиты IP65. Одним из его достоинств является небольшая солнечная панель, при помощи которой встроенный аккумулятор заряжается в течение дня. Светильник имеет три режима работы: постоянная активность, автовключение только при обнаружении движения и промежуточный режим (свет горит, пока поблизости находится человек).
Металлоискатель
Цена $34
Применяется для изучения и исследования грунтов, почв и прочих поверхностных и глубинных слоев земли на предмет присутствия металлов. Зона действия до 2,5 метров в глубину. Работает от аккумулятора 9 вольт. Оповещение в виде звука и световой индикации.
Настольная зарядная станция
Цена $21
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и ЗДЕСЬ
Устройство занимает всего одну розетку, а позволяет одновременно заряжать дюжину устройств. Радует наличие двух универсальных розеток - с ними не нужны всякие адаптеры-переходники. Центральная часть корпуса представляет из себя беспроводную зарядку для смартфонов.
Крутые наушники Oneodio
Цена $20
реклама
Главная особенность модели — входящий в комплект кабель с двумя штекерами. С их помощью гаджет можно подключать к устройствам с гнёздами 3,5 и 6,3 мм.
Лазерный уровень от Hilda
Цена $47
реклама
Он пригодится во время ремонта, при поклейке обоев или для установки картины. В строительных магазинах варианты на 12 линий стоят неприлично дорого, поэтому многие приобретают их на Алиэкспресс. Инструмент поставляется в тканевой сумке.
Система мониторинга давления в шинах
Цена $18
КУПИТЬ ТУТ - TPMS 70mai - Deelife - E-ACE
реклама
Система позволяет в режиме онлайн следить за давлением и температурой в шинах. В комплекте идут 4 датчика. Они накручиваются на колеса вместо стандартных колпачков. Есть версия с датчиками, которые встраиваются вместо стандартного нипеля (но это уже нужно снимать шину).
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канал - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила