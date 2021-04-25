Мини светильник

Цена $17

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Используется для создания фото и видео сюжетов. Дает возможность убрать лишние тени, создать равномерное оттенок на предметах. Цветовая температура составляет 2500-9000 К. Угол распространения луча 120 градусов, яркость составляет 800 Люмен.

Комплект видеонаблюдения ZOSI

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Цена $166

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Проблема с видеонаблюдением в доме или на участке будет полностью решена, если приобрести комплект, включающий регистратор и 8 камер видеонаблюдения от производителя Zosi. Даже если нет интернета, все данные записываются на жёсткий диск.

Портативный мини проектор

Цена $77

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Портативный мини проектор – современный гаджет, который позволяет насладиться вечерним просмотром любимого фильма в хорошей компании. Он дает возможность получить четкую и яркую картинку на подходящем однотонном полотне, на которое будет транслироваться кинолента.

Электросамокат Ninebot By Segway KickScooter MAX

Цена $676 по промокоду AASPRT5000

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Компактное и удобное средство передвижения в городе. Можно на нем добираться на работу или учебу. Скорость передвижения 30 км/ч. Набирает скорость очень резво! Полная зарядка 6 часов. Быстрая доставка из РФ.

Светильник на солнечных батареях

Цена $20

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Такие светильники идеально подходят для установки на открытом воздухе, так как они выполнены из прочного пластика с сертификатом защиты IP65. Одним из его достоинств является небольшая солнечная панель, при помощи которой встроенный аккумулятор заряжается в течение дня. Светильник имеет три режима работы: постоянная активность, автовключение только при обнаружении движения и промежуточный режим (свет горит, пока поблизости находится человек).

Металлоискатель

Цена $34

КУПИТЬ ТУТ - TX-850

Применяется для изучения и исследования грунтов, почв и прочих поверхностных и глубинных слоев земли на предмет присутствия металлов. Зона действия до 2,5 метров в глубину. Работает от аккумулятора 9 вольт. Оповещение в виде звука и световой индикации.

Настольная зарядная станция

Цена $21

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Устройство занимает всего одну розетку, а позволяет одновременно заряжать дюжину устройств. Радует наличие двух универсальных розеток - с ними не нужны всякие адаптеры-переходники. Центральная часть корпуса представляет из себя беспроводную зарядку для смартфонов.

Крутые наушники Oneodio

Цена $20

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Главная особенность модели — входящий в комплект кабель с двумя штекерами. С их помощью гаджет можно подключать к устройствам с гнёздами 3,5 и 6,3 мм.

Лазерный уровень от Hilda

Цена $47

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КУПИТЬ ТУТ - DEKO

Он пригодится во время ремонта, при поклейке обоев или для установки картины. В строительных магазинах варианты на 12 линий стоят неприлично дорого, поэтому многие приобретают их на Алиэкспресс. Инструмент поставляется в тканевой сумке.

Система мониторинга давления в шинах

Цена $18

КУПИТЬ ТУТ - TPMS 70mai - Deelife - E-ACE

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Система позволяет в режиме онлайн следить за давлением и температурой в шинах. В комплекте идут 4 датчика. Они накручиваются на колеса вместо стандартных колпачков. Есть версия с датчиками, которые встраиваются вместо стандартного нипеля (но это уже нужно снимать шину).

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