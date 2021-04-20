4 отличия Xiaomi Mi Band 6 от Mi Band 5
Если вы ищете доступный фитнес-трекер, то рекомендую обратить внимание на браслеты из серии Xiaomi Mi Band. Совсем недавно появилась новая версия Mi Band 6, которая пришла на смену пятому поколению. В чем отличия и какой из них выбрать? В этом сравнении мы обсудим основные различия.
Сравнение Xiaomi Mi Smart Band 6 и Mi Smart Band 5
Xiaomi уже много лет добивается успеха в продажах своих доступных фитнес-трекеров Mi Smart Band. Последняя модель Mi Band 6 стоит всего $41. Mi Smart Band 5, выпущенный в прошлом году, некоторое время будет еще в продаже.
1. Экран
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Xiaomi Mi Smart Band 5 и 6 практически одинакового размера. Однако за счет сужения краев вокруг экрана на Mi Smart Band 6 фитнес-трекер получил экран большего размера в том же корпусе. Размер дисплея Mi Smart Band 6 составляет 1,56 дюйма. Mi Smart Band 5 имеет 1,1-дюймовый экран. На большом экране вы можете более четко видеть время, уведомления и другую важную информацию.
2. Режимы работы
С Mi Smart Band вы можете отслеживать все виды спорта. Выбрав соответствующий вид спорта на экране фитнес-трекера, он знает, что вы делаете. Тем самым можно наблюдать спортивную статистику в приложении Xiaomi.
Mi Smart Band 5 распознает «только» одиннадцать видов спорта, по сравнению с тридцати на Mi Smart 6. Обе модели поддерживают самые популярные виды деятельности, такие как: бег, езда на велосипеде и плавание. На Mi Smart Band 6 вы также можете выбирать такие виды спорта, как волейбол, баскетбол и бокс.
3. Новый измеритель кислорода в крови
В Mi Smart Band 5 и 6 установлены одинаковые датчики для контроля вашего здоровья. Благодаря этим датчикам (пульсометр и акселерометр), фитнес-трекер может регистрировать, как вы спите, двигаетесь и какова частота вашего пульса. В Mi Band 6 есть одна дополнительная функция - измерение кислорода в крови. Она показывает ваш уровень кислорода и уведомляет о низком его значении. Xiaomi предупреждает, что эта функция не подходит для медицинских целей.
4. Цена
Хотя оба фитнес-трекера очень доступны, цена все же может быть решающим фактором. Рекомендуемая розничная цена Mi Smart Band 6 составляет 41$. Его предшественник уже давно продается и стоит около 29$ (во время акций цена снижается до 21$).
Вывод
Если вы считаете, что эти улучшения не стоят дополнительных затрат, то лучше всего взять Mi Smart Band 5. Ну, а если вы хотите быть всегда в тренде, то ваш выбор за Xiaomi Mi Band 6.
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