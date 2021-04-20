Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

4 отличия Xiaomi Mi Band 6 от Mi Band 5

Разбираемся, какой фитнес-браслет выбрать в 2021 году
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Если вы ищете доступный фитнес-трекер, то рекомендую обратить внимание на браслеты из серии Xiaomi Mi Band. Совсем недавно появилась новая версия Mi Band 6, которая пришла на смену пятому поколению. В чем отличия и какой из них выбрать? В этом сравнении мы обсудим основные различия.

Сравнение Xiaomi Mi Smart Band 6 и Mi Smart Band 5

Xiaomi уже много лет добивается успеха в продажах своих доступных фитнес-трекеров Mi Smart Band. Последняя модель Mi Band 6 стоит всего $41. Mi Smart Band 5, выпущенный в прошлом году, некоторое время будет еще в продаже.

1. Экран

реклама

Xiaomi Mi Smart Band 5 и 6 практически одинакового размера. Однако за счет сужения краев вокруг экрана на Mi Smart Band 6 фитнес-трекер получил экран большего размера в том же корпусе. Размер дисплея Mi Smart Band 6 составляет 1,56 дюйма. Mi Smart Band 5 имеет 1,1-дюймовый экран. На большом экране вы можете более четко видеть время, уведомления и другую важную информацию.

2. Режимы работы

С Mi Smart Band вы можете отслеживать все виды спорта. Выбрав соответствующий вид спорта на экране фитнес-трекера, он знает, что вы делаете. Тем самым можно наблюдать спортивную статистику в приложении Xiaomi.

Mi Smart Band 5 распознает «только» одиннадцать видов спорта, по сравнению с тридцати на Mi Smart 6. Обе модели поддерживают самые популярные виды деятельности, такие как: бег, езда на велосипеде и плавание. На Mi Smart Band 6 вы также можете выбирать такие виды спорта, как волейбол, баскетбол и бокс.

3. Новый измеритель кислорода в крови

В Mi Smart Band 5 и 6 установлены одинаковые датчики для контроля вашего здоровья. Благодаря этим датчикам (пульсометр и акселерометр), фитнес-трекер может регистрировать, как вы спите, двигаетесь и какова  частота вашего пульса. В Mi Band 6 есть одна дополнительная функция - измерение кислорода в крови. Она показывает ваш уровень кислорода и уведомляет о низком его значении. Xiaomi предупреждает, что эта функция не подходит для медицинских целей.

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

4. Цена

Хотя оба фитнес-трекера очень доступны, цена все же может быть решающим фактором. Рекомендуемая розничная цена Mi Smart Band 6 составляет 41$. Его предшественник уже давно продается и стоит около 29$ (во время акций цена снижается до 21$).

Вывод

Если вы считаете, что эти улучшения не стоят дополнительных затрат, то лучше всего взять Mi Smart Band 5. Ну, а если вы хотите быть всегда в тренде, то ваш выбор за Xiaomi Mi Band 6.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

умные часы смарт часы фитнес-браслет xiaomi mi band 5 xiaomi mi band xiaomi mi band 6 фитнес трекер какой фитнес браслет какой фитнес браслет выбрать сравнение фитнес браслетов
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
11
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
75
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
43
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
179

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 83
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 179
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Криптовалютный Кит вывел 1.2 миллиарда долларов в Биткоинах и обрушил цену с 60 до 50 тысяч долларов
58
Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и ещё 27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 12.5 в России
1
В онлайн-игре World of Tanks официально вводится техника под управлением ИИ
25
Миллиардер Чанпэн Чжао сообщил о сжигании криптовалюты Binance Coin на 37 миллиардов долларов
12
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
9
Автопилот Tesla Model S 2019 не справился с управлением и стал причиной гибели двух пассажиров
50
Падение стоимости Эфириума ощутимо повысило доходы майнеров уменьшив количество ферм на 8%
16
Россия останется без PlayStation: предзаказы на PS5 отменили, PS4 больше не продаётся
39
Первая утечка информации о Samsung Galaxy S22 говорит о маловероятности камеры Time-of-Flight (ToF)
1
Очередное обновление безопасности Windows 10 испортило игры
20
Рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti составит 999 долларов
45
Аналитики считают, что Bitcoin нужно дать время
25
Апрельское обновление Windows 10 привело к снижению производительности в играх на видеокартах NVIDIA
4
Биткоин склонен преодолеть потолок в 100000 долларов в этом году
32
Honor Band 6 представлен в России – 1,47” AMOLED, SpO2 и датчик ЧСС по цене 4 490 рублей
2
Крупный китайский производитель намерен выпустить специальную серию SSD для майнеров Chia Coin
7
Разница минимальна: энтузиаст сравнил графику Days Gone на PC и PS5
15
Еврокомиссар назвал условия поступления российской вакцины Спутник V в ЕС
205
4 часа и 113 тысяч литров воды потребовалось на тушение автомобиля Tesla с двумя погибшими
23
Производители видеокарт обеспокоены падением Биткоина, опасаясь снижения доходов со стороны майнеров
27

Популярные статьи

Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
50
Проверенные и рабочие способы восстановить Windows 10 при появлении ошибок, BSOD и сбоев
35
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
132
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
23

Сейчас обсуждают

Игорь Ииии
23:09
Дешевые индикаторы потока довольно часто так мерзко дребезжат. Да и дорогие не факт, что будут бесшумные. Так что если вам это важно, то скорее всего придется перепробовать пару тройку вариантов или п...
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
Ацкий Сотона
23:07
Да видел было пару распродаж по 240 и 250 долларов на них , но это обычно остатки ОЕМ сливают , и обменный фонд корректируют . А я о ценообразовании как бы . Я так часто с распродаж закупаюсь , послед...
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Ecclesiastes
23:07
скорость на wan априори = скорости от провайдера - да, это узкое горлышко.. но для оборудования, что работает через вайвай + ещё горлышко от вайфай в 20Мгц. По крайне мере одну проблему можно убрать. ...
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
Андрей Сергеев
23:03
Пиздаболы,все нижеотписавшиеся не играют,но сука читают новости об игре и комментируют...кого обманываете? Лицемеры, гоняете,поди ,на арточке под пивко или напас )
В онлайн-игре World of Tanks официально вводится техника под управлением ИИ
Bernigan
23:00
А чем нужно было заниматься чтобы не просрать? Работать на благо жены, детей? Ходить по барам, снимать шлюх? Просто работать день и ночь, зачем то, ведь деньги на тот свет не заберёшь. Чем заниматься ...
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
warmuza
22:56
непригодное для майнинга барахло
Большая презентация Apple – новые iPhone 12, iPad, iMac, ТВ-приставка и прочее
Ацкий Сотона
22:56
И в каком месте это правда ? Куда приложить или где девственниц принести в жертву , чтоб это понять ? Или вы это написали , чтоб обозначить уровень деградации части людей ? Ну тогда у вас получилось ....
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
MuCephei88
22:54
5 лет назад брал Mi5 за ~15000. Скоро на эту сумму даже из серии Redmi хрен что купишь =/
Xiaomi представит линейку доступных смартфонов Redmi 10 стоимостью от 135 долларов
llucul
22:53
А смысл ? Допустим скорость (пропускная способность) вашего роутера - 600Мбит/с , а скорость вашего выделенного интернет канала всего 100Мбит/с (т.е 11 Мбайт/сек) . Ну увеличили вы скорость роутера ...
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
Максим Ибрагимов
22:52
26 января 2024 года 6-гиговки отвалятся с ЕТН
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем