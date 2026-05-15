Даётся только 5 ГБ, а прежние 15 ГБ доступны только в том случае, если указан номер телефона

Компания Google внесла изменения в политику предоставления хранилища для учётных записей. До сих пор пользователям было доступно 15 ГБ бесплатного дискового пространства. Получить их можно и сейчас, но только если учётная запись подтверждена номером телефона.

На протяжении многих лет 15 ГБ было доступно всем, они распределялись между сервисами Gmail, Drive и Photos. По сравнению с Apple и некоторыми другими крупными компаниями это было щедрое предложение.

Теперь пользователи стали замечать, что без указания номера телефона при регистрации учётной записи даётся только 5 ГБ хранилища. Представлена ссылка на политику управления хранилищем учётной записи Google, но в настоящее время она не работает. Изменение могло быть внесено 18 марта нынешнего года, если верить WayBack Machine от Internet Archive.

При попытке создать новый аккаунт Google на компьютере и на мобильном устройстве обычно требуется ввести номер телефона, чтобы была возможность продолжить. Указывать номер телефона не требовалось в некоторых случаях, вроде настройки нового Android-смартфона без подключённой SIM-карты.

Ограничение может быть направлено против злоупотреблений со стороны пользователей и ботов, которые могли регистрировать множество аккаунтов и получать хранилище в неограниченном объёме. Стоит также помнить, что сейчас на рынке наблюдается дефицит памяти и стоит она дорого, поэтому Google могла решить сэкономить.